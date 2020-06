Hội thi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi huyện Đak Pơ lần thứ 2

(GLO)- Sáng 9-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi huyện Đak Pơ lần thứ 2 năm 2020.

Hội thi có sự tham gia của 8 Chủ tịch Hội CCB đến từ 8 xã, thị trấn của huyện. Hội thi trải qua 3 phần thi, gồm: thi sổ sách nghiệp vụ hội, thi viết và thi vấn đáp.

Ảnh: Lan Anh

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về chức trách, nhiệm vụ, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của hội CCB, kỹ năng công tác của chủ tịch hội cơ sở, đáp ưng yêu cầu nhiệm vụ Hội trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Hội CCB xã Hà Tam, giải nhì cho Hội CCB xã An Thành, giải ba cho Hội CCB xã Tân An và Cư An.