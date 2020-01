Bài học U23 Việt Nam: Phải nghiêm khắc

Khó "tẩy thẻ" cho Đình Trọng Với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận với U23 Triều Tiên, Đình Trọng bị treo giò 1 trận. Trung vệ 22 tuổi sẽ thực thi án treo giò tại giải đấu cấp độ U23 do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức. Tuy nhiên, do giải đấu tiếp theo, Trọng chắc chắn đã quá tuổi tham dự nên anh sẽ bị cấm thi đấu ở một giải cấp độ đội tuyển quốc gia thay thế. Vòng loại World Cup 2022 do FIFA tổ chức, song cũng đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023. Chiếu theo luật, Đình Trọng buộc phải ngồi ngoài tại trận đấu vòng loại World Cup tiếp theo mà Việt Nam đấu. Đó là trận gặp Malaysia vào ngày 31-3. Muốn "tẩy thẻ" cho Đình Trọng, LĐBĐ Việt Nam buộc phải tổ chức một trận giao hữu quốc tế theo đúng FIFA Days, mà điều này sẽ rất khó xảy ra vì trong tháng 2 và tháng 3, V-League đã khởi tranh.