ABIC chi trả bảo hiểm 255 triệu đồng cho khách hàng Gia Lai vay vốn Agribank

(GLO)- Vừa qua, Bảo hiểm Agribank (ABIC) Chi nhánh Đak Lak-Phòng Kinh doanh khu vực Gia Lai phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Đak Pơ Đông Gia Lai, Agribank Chi nhánh huyện Đak Đoa Đông Gia Lai tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng tổng trị giá 255 triệu đồng cho hai gia đình khách hàng vay vốn tại Agribank không may gặp rủi ro do mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngay sau khi nhận thông tin sự kiện bảo hiểm, đại diện ABIC Chi nhánh Đak Lak-Phòng Kinh doanh khu vực Gia Lai đã phối hợp với hai Chi nhánh Agribank đến động viên, chia sẻ cùng gia đình khách hàng. Đồng thời, hướng dẫn gia đình khách hàng hoàn thiện hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng trong thời gian sớm nhất.

Đại diện ABIC, Agribank Chi nhánh Đak Pơ Đông Gia Lai chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng Đặng Văn Hùng. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, đại diện ABIC-Phòng Kinh doanh khu vực Gia Lai đã tiến hành chi trả 153 triệu đồng cho bà Võ Thị Lang-vợ khách hàng Đặng Văn Hùng (xã Tân An, huyện Đak Pơ). Đây là khách hàng đã vay vốn tín dụng và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng từ tháng 5-2022 tại Agribank Chi nhánh huyện Đak Pơ Đông Gia Lai. Đến tháng 9-2022, ông Đặng Văn Hùng không may gặp bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời.

Tương tự, đại diện ABIC đã tiến hành chi trả 92 triệu đồng cho bà Lê Thị Ngọc Bích-vợ khách hàng Võ Xuân Cảnh (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Đây là khách hàng đã vay vốn tín dụng và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng từ tháng 5-2022 tại Agribank Chi nhánh huyện Đak Đoa Đông Gia Lai. Sau thời gian vay vốn, ông Võ Xuân Cảnh đã không may gặp rủi ro do bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời vào tháng 10-2022.