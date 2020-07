ABIC Gia Lai: Quan tâm giải quyết quyền lợi khách hàng

(GLO)- Với phương châm giữ uy tín để vươn tới thành công, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) từng bước hoạt động hiệu quả, tạo được niềm tin của khách hàng và đối tác. Áp dụng mức phí bảo hiểm hợp lý, điều kiện và phạm vi bảo hiểm mở rộng, thời gian chi trả nhanh chóng, ABIC luôn quan tâm đến quyền lợi của khách hàng.



Cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm khác, ABIC sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng các sản phẩm: Bảo an tín dụng, Bảo an tiết kiệm, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm phi hàng hải, Bảo hiểm tài sản kỹ thuật, Bảo hiểm dành cho chủ thẻ quốc tế, Bảo hiểm xe cơ giới… Đáng chú ý, Bảo an tín dụng dành cho khách hàng vay vốn tại Agribank là sản phẩm thành công nhất khi tỷ trọng doanh thu chiếm hơn 80% tổng doanh thu của ABIC.

Tính đến đầu tháng 7-2020, có 14.825 khách hàng của Agribank Đông Gia Lai tham gia bảo hiểm với số tiền 2.600 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng dư nợ tín dụng. Con số tương ứng tại Agribank Gia Lai là 10.202 khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền 1.820 tỷ đồng, chiếm gần 23% tổng dư nợ tín dụng.

ABIC Gia Lai và Agribank Đông Gia Lai ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Sơn Ca



Ông Nguyễn Anh Tuấn-Giám đốc Agribank Đak Đoa-thông tin: “Khách hàng rất tin tưởng vào sản phẩm bảo hiểm của ABIC vì đây là giải pháp phòng ngừa rủi ro với mức phí rất thấp. Nhờ vậy, doanh số bảo hiểm của Chi nhánh có sự tăng trưởng rõ rệt qua từng năm”.



Sự hợp tác với ABIC Gia Lai đưa sản phẩm đến với khách hàng đã giúp Agribank Đak Đoa có thêm giải pháp tài chính để phân tán rủi ro, giảm bớt áp lực nợ xấu cũng như gia tăng khả năng thu hồi nợ. Đơn cử như cuối tháng 6-2020, anh Vũ Văn Lĩnh (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) vay vốn và mua bảo hiểm tại Agribank Đak Đoa. Khi anh Lĩnh bị bệnh ung thư qua đời, ABIC Gia Lai đã chủ động làm thủ tục chi trả bảo hiểm cho gia đình anh hơn 103,7 triệu đồng. Cũng trong tháng 6-2020, ABIC Gia Lai đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 2 khách hàng vay vốn trong hệ thống Agribank và có mua bảo hiểm nhưng qua đời vì bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 270 triệu đồng.



Không chỉ phân tán rủi ro cho ngân hàng, ABIC Gia Lai luôn đồng hành với khách hàng, thực hiện chi trả bảo hiểm như cam kết góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng. Theo đó, ABIC Gia Lai thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện chi trả khi khách hàng mua bảo hiểm gặp rủi ro do tai nạn, thương tật, đau ốm… với tổng số tiền chi trả lũy kế hơn 4,5 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Anh Đào (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho biết: “Chồng tôi có vay vốn tại Agribank Đông Gia Lai và mua bảo hiểm 70 triệu đồng. Tháng 2-2020, chồng tôi không may bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Sau khi chồng tôi mất, đại diện ABIC Gia Lai đã đến nhà thăm hỏi, động viên và tận tình làm hồ sơ thủ tục để chi trả số tiền bảo hiểm. Về phía gia đình, chúng tôi thấy rằng quyền lợi của mình được đảm bảo, gánh nặng tài chính được chia sẻ kịp thời”.



Từ thực tế hoạt động tại Gia Lai 12 năm qua cho thấy, niềm tin của khách hàng dành cho sản phẩm của ABIC ngày càng được củng cố. Hầu hết khách hàng của ABIC Gia Lai đều biết rõ về dòng bảo hiểm bảo an tín dụng, có kinh nghiệm sử dụng sản phẩm qua nhiều năm. Một số khách hàng vay vốn tại Agribank Gia Lai và Agribank Đông Gia Lai đã chủ động yêu cầu cấp đơn bảo hiểm đối với phần vốn vay trên dưới 100 triệu đồng. Đây cũng là tín hiệu khả quan về khả năng, dư địa khai thác bảo hiểm của ABIC tại Gia Lai.

Ông Hồ Xuân Hoài Linh-Trưởng bộ phận kinh doanh của ABIC Gia Lai-cho biết: “Hiện nay, số khách hàng tham gia bảo hiểm khá cao nhưng số tiền được bảo hiểm còn thấp. Điều này cho thấy, dư địa để khai thác bảo hiểm vẫn còn. Năm 2020, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng bảo hiểm 15-17%”.



Theo ông Linh, trong bối cảnh hoạt động ngân hàng đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ABIC Gia Lai đang nỗ lực để vượt khó, bám sát diễn tiến thị trường, khai thác thêm dư địa các dòng sản phẩm bảo hiểm khác nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

