Bão số 4 làm hơn 1.144 ha cây trồng ở Gia Lai bị thiệt hại

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của bão số 4 đã làm một số nhà dân bị tốc mái, cơ sở hạ tầng bị sạt lở và hơn 1.144 ha cây trồng bị thiệt hại.

Cụ thể: huyện Chư Sê có 4 nhà bị tốc mái tôn; huyện Mang Yang có 3 căn nhà tạm bợ tại xã Ayun và Đak Jơ Ta bị tốc mái; huyện Kbang có 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 25 nhà bị tốc mái hiên, mái công trình phụ; tại thôn Plei A, B xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) có 16 nhà dân bị nước ngập dưới chân nhà sàn; thị xã An Khê có 1 nhà bị tốc mái hiên; T.P Pleiku có 3 nhà bị tốc mái và 1 nhà hoang bị sập. Ngoài ra, có 7 điểm bị sạt lở tại các xã Chư Răng, Ia Trok, Ia Broăi, Ia Kdăm, Ia Mrơn (huyện Ia Pa); đứt gãy 3 trụ tường rào trường tiểu học Trần Phú và sập 20 tường rào tại trụ sở làm việc UBND xã Song An (thị xã An Khê); đổ ngã 1 trụ bê tông đỡ ống sắt dẫn nước kênh phụ tại làng Keo (xã Ayun, huyện Chư Sê); sập cổng chào (thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang).

Hàng chục ha lúa chuẩn bị thu hoạch của người dân huyện Phú Thiện bị ngã đổ. Ảnh: LÊ NAM

Ngoài ra, bão số 4 làm hơn 1.144,3 ha hoa màu, lúa của người dân bị ngã đổ. Trong đó, Đak Đoa 57,8 ha cây lúa bị ngã đổ, ngập úng; Chư Sê 265,5 ha; Mang Yang 33,6 ha; Kbang 582,8 ha và 1 con bò bị chết; Phú Thiện 128,6 ha; T.P Pleiku 76 ha. Khoảng 52 cây xanh bị ngã đổ (42 cây tại T.P Pleiku; 3 cây huyện Đak Đoa; 4 cây huyện Chư Sê; 2 cây thị xã An Khê; 1 cây huyện Mang Yang); 1 nhà lồng bị đổ sập (xã An Phú, T.P Pleiku) với diện tích 700 m2.

Đến nay, các hộ có nhà bị tốc mái chính quyền địa phương đã cử lực lượng xung kích hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Đồng thời, tiếp tục triển khai rà soát diện tích cây trồng bị thiệt hại để thống kê, báo cáo, đề xuất hỗ trợ theo Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ.