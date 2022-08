An Khê công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Sáng 18-8, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.







Dự lễ có các bà: Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Thành ủy Pleiku, các Huyện ủy, UBND huyện trong tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định); đại diện các đơn vị quân đội, doanh nghiệp và người dân thị xã An Khê.

Lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đón nhận Quyết định công nhận An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Ngọc Minh



Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn kết đồng lòng của người dân, sau 10 năm, 5/5 xã của thị xã đã được UBND tỉnh Gia Lai công nhận đạt chuẩn NTM. Từ năm 2016 đến 2018, lần lượt xã Cửu An, Xuân An, Thành An, Tú An và Song An về đích NTM.



Giai đoạn 2011-2020, thị xã đã huy động tổng vốn xây dựng NTM hơn 261,1 tỷ đồng, trong đó: ngân sách nhà nước trên 159,1 tỷ đồng, vốn vay tín dụng hơn 58 tỷ đồng, doanh nghiệp hơn 20,7 tỷ đồng, vốn khác hơn 401 triệu đồng và Nhân dân đóng góp hơn 22,5 tỷ đồng. Người dân thị xã đã góp hàng chục ngàn ngày công và tự nguyện hiến hơn 25.781 m2 đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nội thôn, xóm, đảm bảo kết nối giao thông thông suốt.



Sau khi hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, thị xã An Khê đã có bước chuyển mình với tốc độ đô thị hóa nhanh với tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 12,75%/năm. Cùng với cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa không ngừng được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được giữ vững; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần.



Phát huy kết quả đạt được, thị xã An Khê phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao gắn với xây dựng làng Hòa Bình, Pơ Nang, Nhoi (xã Tú An) và làng Pốt (xã Song An) đạt chuẩn làng NTM theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ (thứ 8 từ trái sang) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: Ngọc Minh



Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: “Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 là sự ghi nhận với những nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị, Nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung và thị xã An Khê nói riêng trong xây dựng NTM. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để chúng ta tiếp tục nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tựu hơn nữa trên con đường đổi mới và hội nhập”.



Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 11 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng NTM”.

NGỌC MINH