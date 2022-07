Kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã An Khê thông qua 23 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-7, HĐND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.



Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội của thị xã tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt hơn 5.395 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch, tăng 15,08% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 87,158 tỷ đồng, bằng 67,58% dự toán tỉnh giao, đạt 46,51% dự toán HĐND thị xã giao, bằng 160,88% so với cùng kỳ năm trước.



Công tác quy hoạch được quan tâm, các quy hoạch thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bổ sung làm nền tảng cho việc đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo hài hòa gắn phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh và bảo vệ môi trường; công tác đầu tư công được triển khai ngay từ các tháng đầu năm, lập thủ tục thông báo dự toán cho tất cả công trình đủ điều kiện nhằm đẩy nhanh công tác đầu tư công năm 2022; công tác quản lý, chính trang đô thị được tăng cường.

Kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã An Khê đã thống nhất bầu bổ sung 2 chức danh Ủy viên UBND thị xã An Khê khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Ngọc Minh





Các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã cơ bản được kiểm soát. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng-chống dịch bệnh, chất lượng khám-chữa bệnh được thực hiện tốt hơn; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,24% (tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021).



Các hoạt động văn hóa thể thao phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ đời sống Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; thực hiện giao quân đạt 100% kế hoạch đề ra; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai tốt.



6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND thị xã đã bám sát Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của HĐND thị xã về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, chương trình hoạt động, chương trình giám sát năm 2022 để cụ thể hóa các nội dung trong hoạt động của Thường trực HĐND, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; phát huy vai trò, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND trong thời gian giữa 2 kỳ họp.



Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện theo luật định; thường xuyên đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.



Kỳ họp đã xem xét, quyết định các nội dung do Thường trực HĐND thị xã và UBND thị xã trình, gồm: Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2023; về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thứ 4 và thứ 6 HĐND thị xã khóa XIII; về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 và các kỳ họp trước HĐND thị xã chưa được giải quyết dứt điểm; xem xét đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Cửu An; phê duyệt chủ trương đầu tư nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Song An; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở Công an xã Thành An; việc phân bổ vốn dự phòng đầu tư công năm 2022; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; phân bổ kết dư ngân sách nhà nước năm 2021…



Trước khi thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã tham gia thảo luận tại tổ. Theo đó, đã có 16 đại biểu tham gia ý kiến như: đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng có phương án quản lý trạm bơm xã Tú An đảm bảo hoạt động hiệu quả, phục vụ tưới tiêu nhằm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; UBND thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát và có giải giải pháp đối với hoạt động nuôi cá lồng bè nhằm hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường; Công ty cổ phần nước Sài Gòn-An Khê nghiên cứu, mở rộng đường ống nước đến các xã để đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; UBND thị xã quan tâm kêu gọi các nhà đầu tư đối với lĩnh vực nông nghiệp để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế trong Nhân dân và các vấn đề đầu tư, xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa-thông tin, nội chính.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, kỳ họp lần thứ 6 HĐND thị xã An khê đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Ngọc Minh



Thảo luận tại hội trường, các đại biểu tập trung vào các vấn đề về việc phân bổ kinh phí xây dựng đô thị văn minh; kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ; việc thu thuế hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn nhiều năm qua chưa hiệu quả; công tác quản lý tài sản công của các địa phương; công tác thu thuế trên địa bàn…



Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc, kỳ họp đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Kỳ họp lần này cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026); thống nhất bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã An Khê khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê và ông Nguyễn Huy Hải-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

