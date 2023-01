(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.





1.000 cuộc gọi nhờ trợ giúp



SOS Gia Lai hiện có 80 thành viên trong và ngoài tỉnh. Câu lạc bộ có nhiệm vụ giúp đỡ người dân gặp sự cố giao thông khi đi qua các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; phối hợp cùng các đội thanh niên tình nguyện an toàn giao thông tuyên truyền, vận động người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Cùng với đó, CLB còn tập hợp những thanh niên có tinh thần tình nguyện chung tay giúp đỡ người dân gặp sự cố khi tham gia giao thông. SOS Gia Lai hoạt động theo phương châm tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tuân thủ và chấp hành quy định của pháp luật, điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, quy chế tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Ông Nguyễn Chí Cẩn (ở giữa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh) trao quyết định công nhận SOS Gia Lai là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ảnh: Như Nguyện



Sau 2 năm đi vào hoạt động, SOS Gia Lai đã tiếp nhận gần 1.000 cuộc gọi nhờ hỗ trợ do gặp sự cố giao thông. Ông Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm SOS Gia Lai-cho biết: Riêng năm 2021, SOS Gia Lai đã tiếp nhận 315 cuộc gọi nhờ sự hỗ trợ; chuyển cuộc gọi cho các khu vực và các nhóm bạn hữu (lái xe) nhờ hỗ trợ 75 trường hợp; phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo hỗ trợ 45 trường hợp xe hư hỏng dọc đường; giúp 137 trường hợp kích bình điện miễn phí. Bên cạnh đó, SOS Gia Lai còn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) thực hiện 15 “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ hơn 5.000 lượt người đi từ vùng dịch phía Nam khi lưu thông qua địa bàn tỉnh. Ngoài ra, CLB còn phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại xã Hbông (huyện Chư Sê) và 2 khu cách ly tập trung của huyện với kinh phí 30 triệu đồng.



Theo ông Lâu, năm 2022, qua số hotline 24/7: 0383385579, SOS Gia Lai đã tiếp nhận hơn 600 cuộc gọi nhờ hỗ trợ từ những anh em bạn hữu và người dân; trong đó có những trường hợp xe bị thủng lốp, mất điện, hết bình, xe bị va chạm giao thông hoặc bị hư hỏng khác. Qua đó, SOS Gia Lai đã hỗ trợ trực tiếp như kích bình điện miễn phí cho hơn 250 lượt phương tiện; chuyển nhờ anh em các khu vực hoặc anh em ở các hội, nhóm, CLB bạn hữu khác gần 100 lượt; còn lại do thành viên CLB trực tiếp hỗ trợ. Ngoài ra, CLB còn tham gia hỗ trợ điều tiết, phân luồng giao thông cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku. Nhân kỷ niệm 2 năm thành lập, ngày 1-1 vừa qua, SOS Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, tặng 150 suất cơm cho trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.



Sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc



Khi tiếp nhận cuộc gọi nhờ hỗ trợ, bất kể thời gian nào, các thành viên của SOS Gia Lai đều nhanh chóng có mặt. Anh Nguyễn Văn Hòa (thôn 2, xã Lơ Ku, huyện Kbang) chia sẻ: “Tôi tham gia CLB ngay những ngày đầu tiên. Đến nay, tôi đã tham gia hỗ trợ nhiều trường hợp gặp sự cố giao thông. Khi nhận cuộc gọi, tôi đều nhanh chóng sắp xếp công việc để đến hiện trường hỗ trợ người dân kịp thời. Tôi nhớ mãi trường hợp 1 chiếc xe tải khi di chuyển đến địa phận xã Lơ Ku thì gặp sự cố nghiêm trọng, xe gần như lọt xuống vực. Khi nhận cuộc gọi, tôi lập tức chạy đến hiện trường, dùng cáp neo lại để xe không bị rơi xuống vực và giúp tài xế rời xe an toàn”.

Thành viên CLB Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai sửa xe giúp người dân trên đường về quê tránh dịch Covid-19. Ảnh: SOS Gia Lai cung cấp





Theo anh Hòa, các thành viên trong CLB đều nhiệt tình, hết lòng vì việc chung. Gia đình và đơn vị nơi các thành viên công tác cũng luôn tạo điều kiện giúp đỡ. “Hầu như ngày nào cũng có vài sự cố giao thông cần chúng tôi hỗ trợ. Công ty cũng tạo điều kiện để tôi lái xe đi hỗ trợ mọi người. Tôi rất mừng vì điều này và lấy đó làm động lực để tiếp tục theo đuổi công việc, chung tay hỗ trợ cộng đồng”-anh Hòa tâm sự.



Là một trong những trường hợp được SOS Gia Lai hỗ trợ, anh Nguyễn Văn Nhơn (xã Đak La, huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum) cho biết: “Tháng 5-2022, trên đường từ TP. Hồ Chí Minh về quê tránh dịch, khi đến gần địa phận huyện Chư Pưh, xe máy của tôi bị hỏng. Lúc ấy vào khoảng 2 giờ sáng, vợ chồng tôi rất bối rối. Sau đó, tôi đã gọi đường dây nóng của SOS Gia Lai nhờ giúp đỡ. Chỉ sau khoảng 30 phút, thành viên CLB có mặt, hỗ trợ sửa xe giúp vợ chồng tôi về nhà thuận lợi, an toàn. Tôi rất cảm kích”.



Mới đây, trong dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, SOS Gia Lai đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh công nhận là CLB trực thuộc Hội. Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-khẳng định: Bên cạnh hỗ trợ các trường hợp gặp sự cố giao thông, SOS Gia Lai còn rất nhiệt tình tham gia hoạt động thiện nguyện, phối hợp và hỗ trợ tổ chức các “Chuyến xe 0 đồng” đón công dân từ vùng dịch về tỉnh; vận chuyển rau củ quả cho các khu vực, tỉnh, thành phố bị cách ly, phong tỏa vì dịch Covid-19; hỗ trợ xe phục vụ các công tác từ thiện. Các thành viên CLB cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội khác. Tôi mong rằng SOS Gia Lai tiếp tục chung tay trong các hoạt động hỗ trợ giao thông nói riêng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung.



NHƯ NGUYỆN