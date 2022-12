Nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

(GLO)- Nhằm đảm bảo tất cả học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).





Năm học 2022-2023, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) có 276 học sinh với 8 lớp. Trong đó, học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%, nhiều em thuộc gia đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhà trường đã có nhiều nỗ lực nhưng nhiều học sinh vẫn chưa tham gia BHYT. Cô Trần Thị Hoài Thúy-giáo viên Trường THCS Nguyễn Chí Thanh-chia sẻ: “Lớp tôi có 35 học sinh. Trong đó có 19 em là người dân tộc thiểu số, gia đình đông anh chị em nên việc thu BHYT khó khăn. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhà trường cũng áp dụng giải pháp chia nhỏ số tiền mua BHYT để gia đình đóng theo tháng, quý... nhưng nhiều em vẫn chưa tham gia”.

Cán bộ BHXH huyện Chư Pưh đến tận nhà tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh mua BHYT cho con em. Ảnh: Như Nguyện





Theo Hiệu trưởng Trần Văn Dũng, năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của trường đạt 92%; số em chưa tham gia là do điều kiện gia đình khó khăn, nhiều hộ có thu nhập thấp bởi ảnh hưởng dịch Covid-19. “Năm nay, nhà trường tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia BHYT cho con em, phấn đấu đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Tùy từng đối tượng, nhà trường triển khai thu BHYT học sinh theo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em tham gia BHYT”-thầy Dũng nói.



Theo thống kê, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của huyện Ia Grai là 86%. Bên cạnh một số trường có số học sinh tham gia BHYT đạt 100% thì học sinh tham gia BHYT ở nhiều trường vẫn còn thấp, nhất là các trường ở các xã biên giới, địa bàn khó khăn với tỷ lệ chỉ đạt từ 42% đến gần 60%. Ông Nguyễn Tiến Trường-Giám đốc BHXH huyện Ia Grai-thông tin: “Chỉ tiêu đặt ra của ngành là phấn đấu học sinh tham gia BHYT đạt 100%. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT, cấp phát thẻ BHYT kịp thời để học sinh khám-chữa bệnh. Ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ 50-50, chúng tôi vận động các doanh nghiệp hỗ trợ mua BHYT cho người dân”.



Huyện Chư Pưh hiện còn 3.715 học sinh, tương ứng với tỷ lệ 22% chưa tham gia BHYT. Nguyên nhân là do một số phụ huynh và học sinh nhận thức chưa thật đầy đủ về chính sách BHYT; một số trường chưa gắn chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh vào tiêu chí thi đua khen thưởng hàng năm. Theo ông Nguyễn Văn Mau-Giám đốc BHXH huyện Chư Pưh, BHYT nói chung, BHYT học đường nói riêng là sự chia sẻ, giúp đỡ của những người khỏe mạnh đối với những người không may ốm đau, tai nạn. Thực tế cho thấy, nhờ có BHYT mà nhiều học sinh đã vượt qua được các bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro. Do vậy, tham gia BHYT, vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của các em học sinh. “Nếu nhìn qua chi phí mua BHYT, có thể thấy con số không phải nhỏ, 563.220 đồng/năm, nhưng tính ra 1 ngày, chúng ta chỉ bỏ ra khoảng 1.543 đồng để bảo vệ sức khỏe của mình. Với góc nhìn như thế, rất mong giáo viên chủ nhiệm, hội phụ huynh học sinh các trường vận động các em tham gia BHYT, để các em tham gia BHYT tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và cùng chung tay bảo vệ sức khỏe của cộng đồng”-Giám đốc BHXH huyện Chư Pưh chia sẻ.



Được biết, để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh có thẻ BHYT trong năm học 2022-2023, đồng thời đảm bảo quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của các em ngay tại trường học, BHXH huyện Chư Pưh đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm chỉ đạo các trường học và đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT đối với học sinh theo đúng quy định của pháp luật; gắn trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện chính sách về BHYT, đồng thời đưa tỷ lệ học sinh tham gia BHYT vào bộ tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm tại các trường học.



NHƯ NGUYỆN