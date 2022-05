Gia Lai khai mạc mùa An cư Kiết hạ-Phật lịch 2566

(GLO)- Thực hiện Thông bạch của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 17-5 (nhằm ngày 17 tháng 4 tháng tư năm Nhâm Dần), tại Chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng cử hành chương trình lễ khai mạc mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2566-dương lịch 2022.

Tham dự lễ có Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban tổ chức An cư Kiết hạ Phật lịch 2566 của tỉnh Gia Lai, Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các vị cao tăng giáo phẩm trong Ban Chứng minh và các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Hòa thượng Thích Thanh Liên-thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là vị cao tăng trực tiếp chủ trì và chứng minh buổi lễ.

Hòa thượng Thích Thanh Liên đang thực hiện nghi thức niệm hương và Chứng minh lễ khai mạc An cư Kiết hạ. Ảnh: Thanh Nhật

Theo truyền thống của Phật giáo, An cư Kiết hạ là mùa tu học tập trung của toàn thể tăng ni trong thời gian 3 tháng, từ nay đến Rằm tháng bảy âm lịch. Mùa An cư Kiết hạ năm nay tại Gia Lai được tiến hành ở 5 điểm gồm: Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê), chùa Quy Sơn (huyện Đak Pơ). Riêng tại TP. Pleiku có 3 điểm là chùa Bửu Thắng và Bửu Sơn, Tịnh xá Ngọc Phúc. Tất cả có khoảng gần 350 vị chức sắc và tăng ni các chùa, tịnh xá trong tỉnh cùng thực hiện mùa tu học tập trung để trau dồi giới luật và đạo hạnh. Trong đó, riêng tại điểm An cư Kiết hạ tại chùa Bửu Thắng có khoảng 100 vị.

Cũng trong dịp An cư Kiết hạ năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn bố trí thời gian, chương trình để đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phổ biến các chuyên đề chính sách đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, ngành chức năng của tỉnh sẽ phổ biến Luật Tín ngưỡng-tôn giáo và những vấn đề liên quan trong hoạt động tín ngưỡng-tôn giáo tại địa phương, giúp chức sắc và tăng ni thực hiện tốt đường hướng “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra.