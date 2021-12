Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 2022

(GLO)- Ngày 23-12, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023) bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh nhằm tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.





Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và thông tin một số tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19. Việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, nhất là khối dịch vụ, du lịch, vận tải, y tế, sự nghiệp ngoài công lập... gặp rất nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động tăng. Vấn đề giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho hơn 47.000 lao động từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương đang là áp lực lớn cho tỉnh.



Trước vấn đề này, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn các cấp tích cực phối hợp cùng Mặt trận trong tỉnh vận động đoàn viên, người lao động góp sức, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hàng ngàn công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch Covid-19. Chương trình “Tết Sum vầy-Kết nối yêu thương” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có hơn 43.600 lượt đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn chăm lo, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng. Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn đã thăm hỏi động viên 617 đoàn viên, công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 419 triệu đồng. Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh đã trích 860 triệu đồng hỗ trợ 28 đoàn viên xây mới và sửa chữa 28 nhà “Mái ấm công đoàn”. 16/16 chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Việt Nam giao thực hiện đều đạt và vượt. Đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh quyên góp hơn 10 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Liên đoàn Lao động trao biển Ủng hộ khẩn cấp cho Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng. Ảnh: Đinh Yến



Năm 2022, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tập trung một số hoạt động như: Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; các hoạt động nhân Tháng Công nhân-tháng 5; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-LĐLĐ về nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH về ban nữ công quần chúng ngoài khu vực nhà nước.



Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã phát động thi đua “Công nhân viên chức, lao động tỉnh Gia Lai tích cực tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; trao biểu tượng Đợt vận động “Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19” trong công nhân viên chức-lao động cho Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) với số tiền trên 4,1 tỷ đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể LĐLĐ thị xã Ayun Pa và huyện Mang Yang; LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua cho LĐLĐ huyện Chư Prông vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2021, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể, danh hiệu Lao động động tiên tiến cho 16 tập thể và bằng khen cho 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021.



ĐINH YẾN