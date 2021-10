Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Chiều 15-10, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATTG Quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị.





Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan.



Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 9 tháng năm 2021, tình hình trật tự ATGT trong cả nước có chuyển biến tốt. Tính từ ngày 15-12-2020 đến ngày 14-9-2021, toàn quốc xảy ra 8.161 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.175 người, bị thương 5.645 người. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ (giảm 2.527 vụ), số người chết (giảm 817 người) và số người bị thương (giảm 2.237 người). Trong đó, có 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm (có 11 địa phương giảm trên 30%).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương



Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm trật tự ATGT giảm so với cùng kỳ năm 2020. Thông qua tuần tra, kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã xử lý 2.272.564 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (giảm 576.065 trường hợp), phạt tiền 2.176,936 tỷ đồng, tước 200.749 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 375.706 phương tiện các loại; phát hiện 498 vụ thanh-thiếu niên tụ tập điều khiển xe chạy tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và đã bắt giữ 3.051 đối tượng, tạm giữ 2.753 phương tiện; khởi tố 9 vụ, 62 đối tượng, xử lý hành chính 489 vụ với 2.989 đối tượng...



Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự ATGT vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, số người chết do TNGT trong 2 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020; mức độ giảm TNGT chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông; còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc xã hội; tình hình vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến; còn tình trạng chống lại Cảnh sát Giao thông đang thi hành công vụ (xảy ra 41 vụ, làm 9 đồng chí bị thương); tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ diễn ra phức tạp…



Gia Lai là 1 trong 9 địa phương có số người tử vong do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2020. Toàn tỉnh đã xảy ra 231 vụ TNGT (tăng 7 vụ), làm chết 166 người (tăng 8 người), bị thương 179 người (giảm 26 người). Trong đó, TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm chết 7 người, bị thương 1 người; TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số 105 vụ (chiếm 45,45%). Các địa phương có số người chết tăng từ 40% trở lên gồm: Kbang, Mang Yang, Đak Đoa và TP. Pleiku. Nguyên nhân TNGT chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, chuyển hướng không chú ý, vượt xe sai quy định. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT diễn ra phổ biến. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 61.425 trường hợp, ra quyết định xử phạt 59.193 trường hợp với tổng số trên 28,6 tỷ đồng, tước 2.091 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 9.809 phương tiện và 26.380 giấy tờ các loại. Ngoài ra, Công an cấp xã và tổ tự quản ATGT phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra vào các giờ cao điểm đã phát hiện và xử phạt 4.167 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, nhắc nhở 12.023 trường hợp...



Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, tuy TNGT giảm cả ở 3 tiêu chí so với các năm trước nhưng số vụ, số người chết và số người bị thương vẫn còn cao và một số địa phương còn tăng về số vụ, số người chết. Do đó, để giảm sâu hơn TNGT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ. Theo đó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp tham gia giao thông an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; tăng cường thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, đặc biệt là kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm...; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến cơ sở để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông gắn với phòng-chống dịch Covid-19, đặc biệt là học sinh.



Dịp này, Ủy ban ATGT Quốc gia đã công bố Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 14-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kiện toàn nhân sự của Ủy ban. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, cùng 3 Phó Chủ tịch, 5 ủy viên thường trực, 13 ủy viên.



HỒNG THƯƠNG