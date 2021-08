Krông Pa cấp bách phòng-chống Covid-19

(GLO)- Sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng từ ngày 28 đến 30-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm truy vết, khoanh vùng, dập dịch và quyết tâm không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Phong tỏa 30 hộ dân

Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện trong chùm 3 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa là ông V.N.T. (SN 1947, tổ 5, thị trấn Phú Túc). Ngày 13-8, ông T. khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến ngày 27-8, công dân có biểu hiện sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 28-8. Sau khi truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh này, ngày 29 và 30-8, huyện Krông Pa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là công dân P.Q.H. (SN 1963) và P.A.H. (SN 1997, con của công dân P.Q.H, cùng trú tổ 5). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định chính xác nguồn lây của chùm ca bệnh này.

Chốt phong tỏa tại tổ 5 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Ảnh: Vũ Chi

Ông Nguyễn Văn Minh-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Túc-cho hay: Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, UBND thị trấn đã tiến hành phong tỏa khu vực dân cư gần nhà 3 ca bệnh tại đường Lê Hồng Phong (tổ 5) với 30 hộ dân. Chính quyền địa phương lập 5 chốt phong tỏa tại các cửa ngõ ra vào khu dân cư này. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun khử khuẩn nhà các F0 và toàn bộ khu dân cư được phong tỏa cũng như các địa điểm dịch tễ liên quan. Đến nay, lực lượng chức năng đã truy vết được 38 F1, 286 F2. Công tác điều tra dịch tễ cũng như truy vết đang được tiếp tục tiến hành khẩn trương nhằm không bỏ sót các đối tượng có nguy cơ cao ngoài cộng đồng.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị trấn Phú Túc giao lực lượng Công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và hỗ trợ người dân trong khu vực khoanh vùng, cách ly. Người dân có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm có thể gọi điện nhờ người chở tới chốt hoặc liên hệ trực tiếp với lực lượng tại chốt để được giúp đỡ, tuyệt đối không để người dân thiếu đói trong thời gian cách ly, phong tỏa.

Nhiều biện pháp khống chế dịch bệnh

Từ 0 giờ ngày 29-8, thị trấn Phú Túc dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người/phòng, không tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách 2 m khi tiếp xúc; tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng-chống dịch như: karaoke, xông hơi, massage, internet, các nghi lễ sinh hoạt tôn giáo, tiệc cưới, quán ăn, uống vỉa hè; riêng các quán bán thức ăn sáng, cà phê chỉ được phép bán mang về và đảm bảo nguyên tắc 5K theo quy định. Người dân thị trấn cũng được khuyến cáo không ra khỏi địa bàn để đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch.

Chốt kiểm soát dịch tại chân đèo Tô Na (giáp ranh với thị xã Ayun Pa) được thiết lập lại nhằm kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch về địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho hay: Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện đã nâng mức cảnh báo phòng-chống dịch lên mức cao nhất nhằm chủ động triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống dịch. Bên cạnh 3 chốt kiểm soát dịch được duy trì tại các xã Chư Ngọc, Krông Năng, Đất Bằng (giáp với tỉnh Phú Yên) thì chốt kiểm soát dịch tại xã Ia Rsươm (chân đèo Tô Na, khu vực giáp ranh với thị xã Ayun Pa) đã được thiết lập lại nhằm kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Người dân về từ TP. Pleiku phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo hướng dẫn cụ thể.

“Trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, trong khi đó, năm học mới sắp bắt đầu, UBND huyện đã quy định cụ thể hình thức dạy và học tại từng địa phương cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, tại thị trấn Phú Túc, trẻ mầm non được nghỉ học, không tổ chức dạy trực tuyến; bậc Tiểu học và THCS tổ chức dạy trực tuyến kết hợp với các hình thức dạy học khác, đảm bảo tất cả học sinh đều tiếp cận nội dung chương trình năm học. Tại các xã, tổ chức cho học sinh học trực tuyến trong trạng thái bình thường mới, thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch”-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa thông tin.