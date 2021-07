(GLO)- Sáng 3-7, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên”. Đây là lần thứ 6, tỉnh Gia Lai tham gia chương trình này.





Ngày hội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo người dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang đăng ký hiến máu. Ảnh: Phan Lài



Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên” là hoạt động hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ-kết nối dòng máu Việt” lần thứ IX năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Chương trình diễn ra từ ngày 9-6 đến 8-8 tại 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, dự kiến tiếp nhận 100.000 đơn vị máu an toàn.



Năm nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 600 đơn vị máu an toàn nhằm phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh.



Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác hiến máu và tiếp nhận được thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định như: khám sàng lọc sức khỏe, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho người tham gia hiến máu.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020-2021. Ảnh: Phan Lài



Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 27 tập thể, 4 gia đình và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020-2021.



Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên” sẽ diễn ra đến 16 giờ ngày 3-7.



P.V Báo Gia Lai đã ghi lại một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên”:





Người dân đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào hiến máu. Ảnh: Phan Lài

Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội "Giọt hồng Cao nguyên". Ảnh: Đức Thụy

Cán bộ, phóng viên Báo Gia Lai đo huyết áp trước khi hiến máu. Ảnh: Đức Thụy

Nhân viên Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thực hiện xét nghiệm cho người tham gia hiến máu. Ảnh: Đức Thụy

Anh Trần Đức Hảo (Công an tỉnh) cho biết, anh và đồng nghiệp có mặt từ sáng sớm để tham gia ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Đông đảo cán bộ, phóng viên Báo Gia Lai tham gia ngày hội. Ảnh: Đức Thụy



PHAN LÀI