Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo

(GLO)- Ngày 9-10, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo.



Tham dự hội nghị có các báo cáo viên của Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng gần 200 đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật



Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Bùi Thanh Hà-Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) giới thiệu về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới và Việt Nam; những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo cần quan tâm hiện nay; quan điểm và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nghe bà Nguyễn Thị Định-Vụ trưởng Vụ pháp chế thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.



Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi, giải đáp cho học viên các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo tại địa phương, cơ sở.



Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần lưu ý các đại biểu tham gia hội nghị tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung theo chương trình. Qua đó, làm cơ sở trong quá trình tham mưu về công tác tôn giáo tại các địa phương cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định mới. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo, hoạt động tôn giáo đúng quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

THANH NHẬT