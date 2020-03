35 ca Covid-19, ngày mai, Bộ NNPTNT họp bàn cung ứng gạo, rau, thịt

Ngày mai, 12/3, Bộ NNPTNT sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp với 35 ca mắc.

Tính đến 12h ngày 11/3, trên cả nước đã có 35 ca nhiễm Covid-19 (trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi). Ngay khi xuất hiện ca bệnh thứ 17 và những ngày sau đó xuất hiện thêm những ca nhiễm Covid-19 mới, người dân ở nhiều nơi có tâm lý tích trữ lương thực, thực phẩm.



Để đảm bảo đủ nguồn cung lương thực thực phẩm cho 100 triệu dân trong nước và phục vụ xuất khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng, ngày mai 12/3, Bộ NNPTNT sẽ tổ chức họp trực tuyến với các địa phương bàn giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong hình hình dịch bệnh Covid-19.





Diện tích sản xuất rau màu đạt gần 500.000ha, đảm bảo dồi dào nguồn cung cho thị trường. Ảnh: Minh Ngọc.





Thực tế, theo báo cáo của Bộ NNPTNT, dù dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến ngày càng phức tạp nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn đạt kết quả khả quan.



Về sản xuất lúa, tính đến ngày 15/02, cả nước gieo cấy khoảng 2,7 triệu ha lúa Đông xuân, bằng 95,6% cùng kỳ năm ngoái, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 797.000ha, bằng 94,2%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1,9 triệu ha, bằng 96,2%; riêng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy đạt 1,5 triệu ha, bằng 96,5%.



Nguyên nhân diện tích giảm nhẹ là do ảnh hưởng của tình hình hạn hán và nhiễm mặn nên nhiều tỉnh đã chủ động cắt giảm diện tích xuống giống hoặc chuyển đổi những vùng đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn, sử dụng ít nước.



Đối với rau màu, tính đến giữa tháng 02, cả nước đã gieo trồng được 185.300ha ngô, tăng nhẹ so cùng kỳ; 39.100ha khoai lang, bằng 96,3%; 8.100 ha đậu tương, bằng 94,3%; 75.900 ha lạc, tương đương cùng kỳ năm ngoái; 428.900 ha rau đậu, tăng 0,6%.



Trong khi đó, chăn nuôi trâu, bò trên cả nước nhìn chung không có biến động lớn; dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục được kiểm soát, nhiều địa phương đã công bố hết dịch, người dân và doanh nghiệp đầu tư tái đàn.



Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, đàn bò tăng 2,4%, đàn gia cầm tăng 13,8%, đàn lợn giảm 23,0% so với cùng thời điểm năm 2019.



Cũng theo báo cáo của Bộ NNPTNT, sản lượng thuỷ sản tháng 2 ước đạt 505.000 tấn, tăng 5,2% so với tháng 2/2019. Lũy kế 2 tháng, tổng sản lượng ước đạt gần 1,02 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trong đó, sản lượng khai thác đạt 504.000 tấn, tăng 3,4%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 513.600 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ.



Riêng sản lượng cá tra ước đạt 183.500 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm ước đạt 61.100 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.



Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cũng khẳng định, sức sản xuất nông nghiệp của nông dân Việt Nam đang vô cùng lớn, và có thể đẩy mạnh hơn nữa nếu có thị trường nên đủ sức cung cấp cho 100 triệu dân trong nước và phục vụ xuất khẩu.



"Mỗi năm, Việt Nam sản xuất 50 triệu tấn lương thực; sản lượng thịt lợn, gà, bò khoảng 5,5 triệu tấn, 8 triệu tấn cá, 40 - 50 tấn rau quả; nhiều sản phẩm cây công nghiệp như cà phê, hạt tiêu, điều, cao su… thuộc top đầu thế giới (cà phê 2 triệu tấn, tiêu 350.000 tấn, 1 triệu tấn cao su, 20 triệu mét khối gỗ phục vụ chế biến)" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.



