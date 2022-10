Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: "Đầu tàu" hỗ trợ hội viên phát triển

(GLO)- Với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai đã thể hiện vai trò đầu tàu, hội tụ và lan tỏa ý chí, khát vọng của các doanh nhân Gia Lai, phát huy tốt nhiệm vụ “cầu nối” giữa cộng đồng DN với các cấp chính quyền, chung tay nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Hiệp hội DN tỉnh hiện có 580 DN hội viên chính thức. Ngoài ra, hơn 3.000 DN trong tỉnh đang hoạt động ổn định có kết nối thông tin với Hiệp hội. Hầu hết DN có tiềm lực mạnh trong các ngành kinh tế của tỉnh và DN trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh đều trở thành hội viên của Hiệp hội. Thời gian qua, các DN hội viên đã có nhiều đóng góp vào ngân sách nhà nước, chiếm trên 60% của khu vực DN toàn tỉnh.

“Cầu nối” giữa cộng đồng DN với chính quyền

Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh-cho biết: “Trong hơn 2 năm bị tác động bởi dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN lâm vào trì trệ chưa từng có. Vì vậy, Hiệp hội đã cố gắng tập trung theo dõi, nắm bắt khó khăn của các DN để có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ, đặc biệt là thực thi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực tín dụng, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội đối với DN”.

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội DN tỉnh đã tổ chức thu thập thông tin DN đang gặp vướng mắc, khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng để đề xuất Ngân hàng Nhà nước có chính sách hỗ trợ. Nhờ vậy, trong hơn 2 năm xảy ra dịch Covid-19, thông qua sự tích cực kết nối của Hiệp hội DN tỉnh, các ngân hàng thương mại trong tỉnh đã quan tâm chia sẻ khó khăn với các DN. Bà Đỗ Thị Việt Hằng-Giám đốc Vietcombank Gia Lai-cho hay: “Trong hơn 2 năm qua, Chi nhánh đã chủ động thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất sau Covid-19 cho hơn 10.000 khách hàng, trong đó có nhiều DN. Riêng năm 2022, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ các chỉ tiêu chính, dư nợ và lợi nhuận đã đạt 100% kế hoạch năm”.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức. Ảnh: Hà Duy

Nói về những hỗ trợ của Hiệp hội DN trong thời điểm khó khăn nhất, ông Nguyễn Văn Hải-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiến Thắng-bày tỏ: “Năm 2022, tuy sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hơn các năm trước, nhưng sản phẩm bê tông của Công ty cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu thị trường. Chúng tôi hoạt động thuận lợi một phần nhờ vào sự hỗ trợ của Hiệp hội DN tỉnh để có thể tiếp cận được gói hỗ trợ 2% lãi suất của Chính phủ. Đối với DN, việc được hỗ trợ lãi suất ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi vô cùng cảm ơn Hiệp hội DN tỉnh đã kết nối”.

Phát huy tối đa vai trò “cầu nối”, từ đầu năm đến nay, Hiệp hội DN tỉnh phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc, đối thoại với DN và hợp tác xã; cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại DN, hợp tác xã về lĩnh vực thuế; tham dự hội nghị gặp mặt DN của 6 huyện, thị xã. Thông qua đó, Hiệp hội đã đóng góp nhiều ý kiến về tháo gỡ khó khăn và phát triển DN tại các địa phương.

“Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều DN gặp phải những bất cập liên quan đến các chính sách, những quy định từ trung ương. Hiệp hội đã tổng hợp những ý kiến đó để đề xuất sửa đổi, như kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét chỉ đạo sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế các DN có giao dịch liên kết để tháo gỡ khó khăn cho các DN BOT và thủy điện; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ hạn mức tín dụng cho các DN xuất khẩu cà phê; kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo bổ sung kinh phí thanh toán dịch vụ công ích đô thị của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai... Chúng tôi cũng đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho các DN đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà hoàn thành thủ tục để được thanh toán tiền điện”-Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Sen (bìa phải)-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh hỗ trợ các DN hội viên nói lên tiếng nói của mình, Hiệp hội DN tỉnh còn tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách, pháp luật. Hiệp hội đã nghiên cứu 29 dự thảo văn bản của trung ương và của tỉnh để đóng góp ý kiến như: Kế hoạch thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; Chương trình hoạt động Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chương trình hỗ trợ DN khu vực tư nhân. Đặc biệt, Hiệp hội DN tỉnh đã tích cực tham gia vào việc cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI)…

Góp phần nâng cao năng lực hội viên

Nỗ lực đồng hành cùng các DN hội viên phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, bảo đảm quyền lợi của người lao động, đồng thời góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 được Hiệp hội DN tỉnh xác định là những nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, Hiệp hội đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh thông qua chương trình đối thoại, gặp mặt DN; phối hợp mở các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo... theo nhu cầu đăng ký của cộng đồng DN; vận động các DN tham gia các chương trình do địa phương phát động.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Hà Duy

Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN tỉnh-thông tin: “Để góp phần nâng cao năng lực hoạt động của DN hội viên, Hiệp hội phối hợp và đôn đốc các DN tham gia chuyển đổi số do Viettel và VNPT triển khai theo chương trình phối hợp của Đảng ủy Khối các Cơ quan và DN tỉnh tổ chức; phối hợp với Công ty cổ phần Đào tạo doanh nhân PMT Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo CEO 2022 cho 27 học viên đến từ các DN. Cùng với đó, Hiệp hội giới thiệu 3 DN chế biến cao su và chế biến gỗ tham gia chương trình năng suất quốc gia; làm việc với Dự án thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao năng lực kết nối của Hội DN nhỏ và vừa do USAID (cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ) tài trợ để hỗ trợ các DN hội viên của Hiệp hội. Cùng với đó, Hiệp hội đôn đốc hàng trăm lượt DN tham dự các chương trình tập huấn, hội thảo về thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, các hiệp định thương mại tự do và các chương trình xúc tiến thương mại do các sở, ngành tổ chức”.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Hà Duy

Bên cạnh việc góp phần nâng cao năng lực nội tại của hội viên, Hiệp hội DN tỉnh còn tích cực kết nối để hội viên tham gia công tác an sinh xã hội. Trong 9 tháng năm 2022, kinh phí mà các hội viên của Hiệp hội đã đóng góp cho công tác này là trên 100 tỷ đồng. Ông Trần Quang Tuấn-Phó Giám đốc Agribank Đông Gia Lai, một trong những DN đi đầu trong công tác an sinh xã hội-chia sẻ: “Trong 6 năm qua, Chi nhánh đã tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 34 tỷ đồng, riêng trong năm 2022 là gần 7 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ ngành Y tế và xây dựng nhà cho người nghèo”.

Với những hoạt động tích cực, Hiệp hội DN tỉnh thực sự trở thành “chất xúc tác” phát triển DN, đồng thời góp phần tích cực chuyển biến lề lối làm việc của các cơ quan nhà nước, phục vụ DN ngày càng tốt hơn. Ghi nhận thành tích xuất sắc đó, mới đây, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Hiệp hội DN tỉnh.