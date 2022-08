Hơn 50 doanh nghiệp được tư vấn, phổ biến pháp luật

(GLO)- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ vừa chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022 cho hơn 50 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

Hội nghị gặp mặt, đối thoại và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022 với hơn 50 DN đang SXKD tại KCN Trà Đa. Ảnh: Hà Duy

Hiện Khu Công nghiệp Trà Đa có 56 nhà đầu tư triển khai đầu tư 56 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3.500 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 5 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 450 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 1.950 lao động, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt 1.700 tỷ đồng (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021); tổng doanh thu thuần đạt hơn 1.770 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 53 tỷ đồng (tăng 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái). Kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đạt 114 triệu USD (tăng 178% so với 6 tháng đầu năm 2021).

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp được phổ biến một số quy định liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, các quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; hướng dẫn tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được các doanh nghiệp phản ánh tại Hội nghị, như: cần giãn thời gian hoàn thành dự án đầu tư; thiếu nguồn nước, nhất là vào mùa khô; nguồn điện chưa ổn định; tình hình an ninh chưa đảm bảo;... Một số vấn đề được lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh giải đáp thỏa đáng ngay tại Hội nghị; những vấn đề không thuộc thẩm quyền, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh ghi nhận và hứa sẽ cùng các sở, ngành có liên quan tiếp tục nắm bắt và tháo gỡ cho doanh nghiệp.