1.000 tỉ đồng của ông Dũng "lò vôi" không chỉ hỗ trợ phòng dịch

Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam - có văn bản ngày 10.5 đề nghị hiến 2ha đất để bán đấu giá lấy tiền phòng chống COVID-19, trưa 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dũng cho biết, mong muốn hiến thêm 2ha nữa.



Ông Huỳnh Uy Dũng - còn gọi là ông Dũng “lò vôi” tuyên bố số tiền thu được, dự kiến 1.000 tỉ đồng sau khi đấu giá, sẽ dành tặng cho công tác phòng chống dịch tại Bình Dương và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.



Chia sẻ với phóng viên Lao Động, ông Dũng cho rằng: “Cái tôi mong cầu là dịch bệnh không xảy ra. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình có sẵn thiết bị y tế để ứng phó”.



Nhà nước đang huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nguồn lực tài chính. Hơn một năm qua, nhà nước chi rất nhiều cho các đợt cách ly, hỗ trợ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp. Chưa kể, dù còn khó khăn, Việt Nam vẫn sẵn lòng giúp đỡ các nước để phòng chống dịch. Mới đây, Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân Lào, Chính phủ và nhân dân Campuchia thiết bị y tế và quà trị giá hơn 7 tỉ VNĐ cho mỗi nước.



Trong lúc cam go này, mỗi sự chia sẻ nguồn lực là động lực để Việt Nam vượt qua đại dịch, cho nên sự hỗ trợ của ông Dũng “lò vôi” thật đáng quý. Chỉ riêng chuyện mua vaccine, thì với số tiền 1.000 tỉ đồng, sẽ có rất nhiều người có cơ hội được tiêm vaccine COVID-19 để phòng ngừa an toàn.



Số tiền ông Dũng “lò vôi” hiến tặng thật lớn, nhưng điều lớn lao hơn là trong khi xã hội còn nhiều cái xấu, thì lòng tốt xuất hiện sẽ làm cho xã hội có niềm tin hơn về điều tử tế, về sự thiện tâm. Đặc biệt, chính niềm tin vào nhau, lòng tốt của cộng đồng, tình đoàn kết của người dân sẽ là nguồn sức mạnh để chống lại được cuộc tấn công dữ dội của dịch bệnh.



1.000 tỉ đồng của ông Dũng “lò vôi” cũng là liều “vaccine” miễn dịch vô cảm.



TPHCM đã có cuộc vận động và nhận được hơn 150 tỉ đồng để mua vaccine COVID-19, nhiều địa phương khác cũng có các cá nhân, tổ chức ủng hộ tiền để hỗ trợ phòng dịch. Điều đó cho thấy, mỗi khi đất nước có nguy nan, con người Việt Nam đoàn kết hơn, thương yêu nhau hơn và hào hiệp hơn.



“Người trong một nước phải thương nhau cùng”, ông Dũng “lò vôi” là một người hành động để cho thấy lòng nhân ái của người Việt. Nhưng, không chỉ thương nhau bằng cho vật chất, mỗi người tự bảo vệ mình an toàn chính là “thương nhau cùng” trong lúc này.



