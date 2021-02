VKS Quân sự Trung ương truy tố Đinh Tiến Sử tội lừa đảo

Đêm 24/10/2017, lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra và phát hiện tại khách sạn Bavico Nha Trang có 3 tiếp viên nữ đang bán dâm cho 3 du khách Trung Quốc.



Tháng 1/2018, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử về tội Chứa mại dâm. Đến tháng 2/2018, ông Sử bị bắt tạm giam, nhưng sau đó được tại ngoại hầu tra.



Cuối tháng 9/2019, TAND TP Nha Trang xét xử sơ thẩm vụ án chứa mại dâm xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang. Tuy nhiên, TAND Nha Trang tuyên trả hồ sơ điều tra lại.



Ngày 24/10/2019, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Sử đã bỏ trốn trước đó nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.



Đến ngày 30/11/2019, ông Đinh Tiến Sử bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.