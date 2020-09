Phát hiện nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của Công ty Lối sống mới

Chiều 8-9, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Minh Hùng, Cục Phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, chỉ trong hơn 1 tháng (từ 1-7), công ty sản xuất pate Minh Chay đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm.





Theo ông Hùng, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo xử lý kịp thời vụ việc nghiêm trọng liên quan đến sản phẩm pate Minh Chay của Công ty Hai thành viên Lối sống mới (có trụ sở tại thị trấn Đông Anh).



Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, sản xuất của Công ty Hai thành viên Lối sống mới. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty này. UBND huyện Đông Anh đã ra quyết định xử phạt 17,5 triệu đồng công ty này do không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.





Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Hùng cho biết, xuất phát từ thông tin 2 vợ chồng ở huyện Hoài Đức bị ngộ độc botulinum được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai sau khi ăn pate Minh Chay, lực lượng chức năng của TP Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra Công ty Hai thành viên Lối sống mới và đã phát hiện 3 lỗi vi phạm của Công ty Hai thành viên Lối sống mới với hành vi sử dụng người tiếp xúc với thực phẩm mà không đeo khẩu trang;



Sử dụng dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy; Công ty này vi phạm quy định “Hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa với hàng hóa có giá trị từ 10 đến 20 triệu đồng”.Với 3 lỗi vi phạm hành chính nêu trên, Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới bị UBND huyện Đông Anh xử phạt tổng cộng 17,5 triệu đồng.



Ông Hùng thông tin thêm, Công ty Hai thành viên Lối sống mới được thành lập trong năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) mới cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho công ty này. Nhưng vì lý do dịch bệnh COVID-19 doanh nghiệp này không hoạt động cho đến tháng 7.



Từ ngày 1-7, cho đến khi phát hiện vụ việc, công ty này đưa ra thị trường trên 10.000 sản phẩm thực phẩm chay trên thị trường với phương thức bán hàng online, chứ không có cửa hàng hay hệ thống phân phối. Theo ông Hùng, sau khi có bệnh nhân ngộ độc botulinum, ngày 30-8, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế xuống kiểm tra và đã đình chỉ hoạt động Công ty Hai thành viên Lối sống mới.



Ngày 7-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đã có báo cáo nhanh về kết quả truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới. Tuy nhiên, con số sản phẩm chay của Công ty này lại khác với con số do Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cung cấp. Sở NN&PTNT cho biết, theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, từ ngày 1-7 đến ngày 28-8 đã có 21.540 sản phẩm được bán ra thị trường.



Cụ thể, trên cả nước đã có 11.771 khách hàng cá nhân mua sản phẩm của công ty, trong đó có 6.393 khách hàng mua sản phẩm pate Minh Chay. Còn tại Hà Nội đã có 2.072 khách hàng mua các sản phẩm của công ty, trong đó 1.053 khách hàng mua sản phẩm pate Minh Chay.



Cho đến nay, Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới đã gọi điện, nhắn tin, cảnh báo tới hầu hết các khách hàng, nhưng vẫn còn khoảng 514 khách hàng liên hệ 3 lần vẫn chưa được. Doanh nghiệp này đã chuyển danh sách tới các cơ quan chức năng của Hà Nội và các tỉnh, TP nhờ hỗ trợ liên hệ và cảnh báo.



Tại Hà Nội, công ty trực tiếp thu hồi sản phẩm tại số 30 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Đến ngày 5-9, doanh nghiệp này đã thu hồi được 141 sản phẩm từ các khách hàng chủ yếu tại Hà Nội, bao gồm 35 sản phẩm pate Minh Chay và 106 sản phẩm khác. Sở NN&PTNT Hà Nội đã tiến hành bàn giao 35 sản phẩm pate Minh Chay cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội để phục vụ điều tra. Đặc biệt, theo Sở NN&PTNT Hà Nội, hầu hết khách hàng đã sử dụng hết hoặc bỏ đi sau khi biết thông tin cảnh báo nên công tác thu hồi sản phẩm của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.



Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, đến ngày 5-9 đã có 8 tỉnh, gồm: Bắc Giang, Gia Lai, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Bình Thuận thu hồi được 28 sản phẩm bao gồm 24 sản phẩm pate Minh Chay và 4 sản phẩm khác. Các khách hàng có mua sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới trên địa bàn 8 tỉnh trên hầu hết đã sử dụng hết sản phẩm hoặc vứt bỏ khi biết thông tin cảnh báo về độc tố Clostridium Botulinum.

