Vụ pate Minh Chay gây ngộ độc: Xử nghiêm nếu có dấu hiệu hình sự

Ngày 3-9, liên quan tới vụ việc pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới (Đông Anh, Hà Nội) nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum làm nhiều người sử dụng bị ngộ độc nguy kịch, Sở NN-PTNT Hà Nội đã có báo cáo bước đầu về việc xử lý.

Theo đó, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Hà Nội đã phối hợp UBND huyện Đông Anh đã kiểm tra công ty và lấy 3 mẫu sản phẩm là ruốc nấm heri, pate Minh Chay và muối vừng bát bảo để xét nghiệm. Tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất; chưa cung cấp được số lượng nguyên liệu nhập kho, số lượng toàn bộ sản phẩm đã sản xuất cũng như hồ sơ theo dõi sản xuất từ ngày 1-7 tới 28-8 để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

UBND huyện Đông Anh ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty Lối Sống Mới 17,5 triệu đồng, đồng thời tạm dừng hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cho biết, vụ ngộ độc do nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum chưa từng được ghi nhận, báo cáo tại Việt Nam trong hàng chục năm qua. Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị các ngành trực tiếp quản lý cơ sở tiếp tục có động thái kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm. “Nếu có vi phạm liên quan đến hình sự cần phải xử lý thật nghiêm”, ông Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh và cho biết không chỉ thu hồi sản phẩm pate Minh Chay mà Cục An toàn thực phẩm còn yêu cầu các địa phương thu hồi 13 sản phẩm khác của công ty này dù chưa có kết quả xét nghiệm vì các sản phẩm này được coi là có nguy cơ nhiễm khuẩn do sản xuất trong điều kiện cơ sở không bảo đảm các quy định an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc xác minh vụ việc nhiều nạn nhân bị ngộ độc khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay. Sau khi làm việc, cơ quan chức năng đã thu thập một số tài liệu và sản phẩm liên quan để phục vụ việc xác minh, điều tra. Hiện đang chờ kết quả giám định để hoàn thiện hồ sơ xử lý doanh nghiệp trên.