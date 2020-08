Giới chơi lan "ngoại đạo" nói gì về lan đột biến tiền tỉ?

Những thương vụ bạc tỉ cho một kie lan đột biến chỉ vài cm khiến dư luận, thậm chí người trong giới chơi lan lâu năm cũng hoài nghi về giá trị thật sự của loài lan được coi là độc lạ, quý hiếm này.





Giá do chủ vườn quyết định



Vốn là thú vui tao nhã, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, chơi lan cảnh, đặc biệt là lan đột biến ngày càng nóng khi có nhiều thương vụ giao dịch lên tới hàng chục tỉ đồng, chỉ để mua một kie lan chừng vài cm.





Anh Nguyễn Thanh Xuân bỏ 32 tỉ để mua lan đột biến. Ảnh: Đình Trọng.





Mới đây, anh Trương Quốc Chính (Phú Thọ) đã ủng hộ số tiền 11,7 tỉ đồng từ buổi đấu giá hoa lan đột biến để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Hay tại Bình Phước, anh Nguyễn Thanh Xuân (Chơn Thành) bỏ 32 tỉ đồng để mua 3 chậu lan đột biến có tên Da Vàng và Bảo Duy 5 cánh trắng.



Trên mạng xã hội, lan đột biến có quá nhiều tin đồn, cùng các giao dịch được livestream trực tiếp để minh chứng cho giá trị, khiến nhiều người ngộ nhận và ôm mộng làm giàu.





Các thương vụ giao dịch lan đột biến tiền tỉ nhan nhản trên mạng.





Là người chơi lan lâu năm, nhưng "ngoại đạo" với lan đột biến, ông Nguyễn Văn Kính cũng là chủ của một doanh nghiệp lan tại thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Hiện doanh nghiệp của ông Kính đang đầu tư vào phương pháp cấy mô và trồng lan hồ điệp theo công nghệ của Đài Loan.



Đánh giá về những nguy cơ tiềm ẩn trước sức nóng của thị trường lan đột biến, ông Kính cho rằng, có dấu hiệu bất thường xung quanh các cuộc giao dịch này.





Ông Nguyễn Văn Kính là người chơi lan lâu năm. Ảnh: Tạ Quang.





Theo ông Kính, lan đột biến có thể đẹp và quý hiếm, nhưng không có nghĩa là vượt ra ngoài khả năng của người chơi hiện tại. Trong các thương vụ giao dịch lan trên mạng xã hội có dấu hiệu PR, nâng khống giá trị để tạo thương hiệu.



Theo tìm hiểu, giá bán do chính những chủ vườn đưa ra dựa trên sự nóng sốt của thị trường hoa lan đột biến và không có quy định ràng buộc.



Cấy mô lan đột biến dễ dàng



Giới chơi lan đột biến cho rằng, chỉ cần một cá thể có sự biến đổi về kiểu dáng, màu sắc, thì những kie chỉ vài cm sẽ có giá cao ngất ngưởng, thậm chí giá trị sẽ lên như bất động sản và đắt hơn vàng.





Nhiều nước tiên tiến đã sử dụng phương pháp cấy mô cho lan từ lâu. Ảnh: Tạ Quang.





Về vấn đề này, ông Kính giải thích: “Đột biến nghĩa là không bình thường, khác biệt. Nhiều người cho rằng không nhân giống được lan đột biến. Nhưng nếu lan có giá trị thực thì với công nghệ bây giờ, không có gì người ta không làm được. Phương pháp cấy mô hiện đại đã được nhiều nước như Mĩ, Nhật Bản, Đài Loan… áp dụng nhân giống từ lâu, và chúng tôi cũng đã thực hiện phương pháp này”.



Bên cạnh đó, kỹ thuật viện nghiên cứu và trồng hoa lan tại đây cũng khẳng định, việc can thiệp bằng khoa học cũng giúp người trồng lan có thể dễ dàng quyết định ngày ra hoa.



“Hoa Lan trong tự nhiên sẽ nở vào tháng 3 dương lịch, sau tết. Tuy nhiên, các để trồng lan vẫn có cách can thiệp đúng thời điểm hoa nở mà mình mong muốn”, một kỹ thuật viên cho hay.



Nhờ khoa học hiện đại, lan đột biến cũng có thể ra hoa theo đúng thời điểm người trồng muốn. Ảnh: Tạ Quang.



Cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm đối tượng thuê nhà ở Quốc Oai (Hà Nội) lừa đảo hàng trăm tỉ đồng tiền mua lan đột biến. Ngay sau khi thực hiện xong các giao dịch, nhóm đối tượng đã trả mặt bằng và biến mất.



Câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại Nghệ An, khi nhiều người đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng mắc bẫy lừa đảo hàng chục tỉ đồng. Hiện Công an Nghệ An đang vào cuộc điều tra đối với ổ nhóm này.



Trước đó, Công an các tỉnh có phong trào chơi lan đột biến như Phú Thọ, Lâm Đồng, Tuyên Quang đã ra văn bản phân tích nguy cơ, quán triệt, chỉ đạo theo dõi các dấu hiệu lừa đảo vi phạm pháp luật, các biến tướng liên quan đến buôn bán lan đột biến tiền tỉ, xử nghiêm nếu thấy sai phạm.

https://laodong.vn/kinh-te/gioi-choi-lan-ngoai-dao-noi-gi-ve-lan-dot-bien-tien-ti-831180.ldo

Theo Hoàng Vũ - Quang Minh (LĐO)