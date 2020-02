Doanh nghiệp vận tải Gia Lai quan tâm bảo vệ sức khỏe hành khách

(GLO)- Trong khi khẩu trang đang khan hàng, “sốt” giá nhưng một số doanh nghiệp vận tải hành khách tại Gia Lai vẫn nỗ lực tìm kiếm nguồn, mua được số lượng lớn để phát miễn phí cho hành khách trước diễn biến dịch phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra.

Tối 3-2, Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai đã thực hiện phát khẩu trang, khăn ướt tẩm cồn 70 độ cho hành khách. Đây là doanh nghiệp vận tải hành khách đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện phát miễn phí khẩu trang y tế và dụng cụ sát khuẩn. Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty-cho biết: “Nhà xe khai thác các tuyến đến TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế. Đây đều là những nơi có nhiều khách du lịch, tình hình diễn biến dịch bệnh nCoV những ngày qua tương đối phức tạp. Do vậy, để hỗ trợ hành khách trước nguy cơ dịch bệnh, chúng tôi chuẩn bị khoảng 4.000 chiếc khẩu trang y tế và rất nhiều khăn ướt tẩm cồn 70 độ để sát khuẩn tay, chân… Nhà xe Thuận Tiến sẽ cố gắng duy trì việc này cho tới khi tình hình dịch bệnh lắng xuống”.

Nhân viên Công ty Mai Linh Gia Lai tặng khẩu trang y tế cho 3 mẹ con chị Phượng tại Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: L.H





Đang mang thai tháng thứ 7 nhưng do vội di chuyển từ nhà đến bến xe nên chị Trần Thị Phương Anh (thôn 5, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) đã quên đeo khẩu trang. “Khi làm thủ tục lên xe, thấy các nhân viên đưa khẩu trang và nhắc mình nên đeo cũng như sử dụng khăn tẩm cồn lau sạch tay, mình mới nhớ ra. Đây là việc làm rất văn minh”-chị Phương Anh nói. Thực tế, những ngày này, tại Bến xe Đức Long Gia Lai, phần lớn hành khách đã chủ động đeo khẩu trang, kính mắt, mặc ấm… để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp vì lý do nào đó mà chưa trang bị kỹ càng, chu đáo cho bản thân. Bởi vậy, sự vào cuộc của các nhà xe là rất cần thiết. Bà Mai Thị Lan (53 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah)-một hành khách đi Đà Nẵng-cho biết: “Ra đến bến, tôi mới nhớ ra là mình quên đem theo khẩu trang. Vì vậy, khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía nhà xe, tôi thấy rất vui và an tâm”.



Tương tự, ngày 4-2, trước tình hình dịch bệnh nCoV, Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai đã tổ chức phát khẩu trang y tế cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên, lái xe và hành khách sử dụng dịch vụ của taxi Mai Linh. Chiều cùng ngày, Công ty phối hợp cùng Cảng Hàng không Pleiku tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho hành khách và người nhà đến đưa đón tại khu vực sân bay. “Khó khăn lắm chúng tôi mới mua được khoảng 5.000 chiếc khẩu trang để cấp phát cho nhân viên, hành khách. Thông qua việc làm này, chúng tôi mong muốn chung tay đồng hành cùng cộng đồng trong việc phòng-chống dịch bệnh nCoV”-bà Trần Thị Ánh-Phó Giám đốc Công ty-cho hay.



Đang ngồi chờ xe người nhà đến đón tại khu vực cửa ra Cảng Hàng không Pleiku, bà Nguyễn Thị Đĩnh (73 tuổi, trú tại tổ 13, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) khá bất ngờ khi 2 nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai tới tặng khẩu trang y tế cho bà và các cháu nhỏ đi cùng. Cảm động về sự chu đáo trên, bà Đĩnh chia sẻ, trước khi bay từ Hà Nội vào đây, gia đình đã không còn mua được khẩu trang y tế do tình trạng “cháy hàng”. Tương tự, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Phượng (tổ 2, thị trấn Đak Hà, tỉnh Kon Tum) cũng rất vui khi nhận khẩu trang từ tay nhân viên Cảng Hàng không Pleiku…



Ông Nguyễn Bá Minh-Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải (Sở Giao thông-Vận tải) đánh giá: “Đặc thù của hoạt động vận tải hành khách là tiếp xúc, tương tác với rất nhiều hành khách mỗi ngày và di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau, do vậy sự vào cuộc để chủ động phòng tránh là rất cần thiết trong tình hình dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp. Việc tặng khẩu trang, khăn sát khuẩn cho hành khách của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai rất đáng được biểu dương. Động thái này cho thấy ý thức trách nhiệm, sự chủ động vào cuộc của doanh nghiệp vận tải hành khách cùng cộng đồng phòng-chống dịch bệnh; góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của ngành giao thông-vận tải. Chúng tôi hy vọng trong thời gian đến, việc làm này sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa trong cộng đồng các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh”.

