Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri TP. Pleiku về vệ sinh hồ nước và đậu đỗ xe khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tại Công văn số 1442/UBND-NC, UBND tỉnh đã trả lời cử tri TP. Pleiku về vệ sinh hồ nước và đậu đỗ xe khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.

Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết thường xuyên vệ sinh 2 hồ nước trước tượng đài Bác Hồ và hồ nước trước Bảo tàng tỉnh, đồng thời quy định chặt chẽ việc đậu, đỗ xe khu vực xung quanh Quảng trường và Bảo tàng tỉnh để đảm bảo mỹ quan, trật tự và sự tôn nghiêm ở khu vực này.

Kết quả giải quyết:

1. Đối với kiến nghị thường xuyên vệ sinh 2 hồ nước trước tượng đài Bác Hồ và hồ nước trước Bảo tàng tỉnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai nói chung và Quảng trường Đại Đoàn Kết nói riêng là một không gian mở, là địa điểm thu hút khách tham quan, học tập, vui chơi hàng ngày. Do vậy, viên chức và người lao động đơn vị luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan, xác định đây là việc làm thường xuyên và được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, quán triệt.

Hai hồ phun nước nghệ thuật và hồ biển đảo, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã bố trí các tổ lao động vệ sinh, thay nước, lau dọn thường xuyên vào các ngày thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của một bộ phận người dân trên địa bàn chưa cao, tình trạng người dân lấy trộm hoa, vứt rác bừa bãi,… thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng mỹ quan như ý kiến cử tri đã phản ánh. Về hồ biển đảo khu vực trước Nhà thờ Bác, Bảo tàng tỉnh 2 hồ này có diện tích rộng, mặt hồ được lắp đặt bằng đá ceramic màu xanh nước biển và không có hệ thống lọc nước, mặc dù đội ngũ lao động vệ sinh, thay nước, hàng ngày vớt rác, nhưng do ảnh hưởng thời tiết nên sinh ra rêu tảo gây mất thẩm mỹ. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở sẽ thường xuyên kiểm tra chỉ đạo các bộ phận thực hiện vệ sinh, lau dọn các hồ hàng tuần; thông báo du khách vui chơi tại Quảng trường Đại Đoàn Kết không vứt rác bừa bãi xuống các hồ nước giữ gìn vệ sinh chung.

2. Đối với kiến nghị quy định chặt chẽ việc đậu, đỗ xe khu vực xung quanh Quảng trường và Bảo tàng tỉnh để đảm bảo mỹ quan, trật tự và sự tôn nghiêm (Sở đang giải quyết kiến nghị). Tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (ngã ba Hoa Lư-Trần Hưng Đạo) tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán, đậu, đỗ xe không đúng quy định thường xuyên xảy ra. Để khắc phục tình trạng đó hàng năm Bảo tàng tỉnh phối hợp với Công an TP. Pleiku; Công an phường Tây Sơn; Đội trật tự giao thông đô thị phường Tây Sơn; Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Theo đó, bố trí biển báo giao thông; tuyên truyền thông qua hệ thống loa phóng thanh, nhắc nhở người dân; dừng, đỗ theo đúng quy định. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở vì Bảo tàng tỉnh không có thẩm quyền xử lý vi phạm do đó tình trạng trên vẫn còn diễn ra phức tạp, khó kiểm soát gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tăng cường công tác phối hợp với UBND phường Tây Sơn, Công an phường Tây Sơn, Công an TP. Pleiku, Đội trật tự giao thông đô thị phường Tây Sơn để tổ chức triển khai thực hiện phương án khắc phục, triển khai cho lực lượng bảo vệ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhằm đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị, đồng thời có những chế tài xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.