An Khê: Tắm sông 2 học sinh đuối nước

(GLO)- Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa bàn giao thi thể 2 học sinh đuối nước cho chính quyền địa phương và gia đình.

Lực lượng Công an cùng người dân đưa thi thể 2 học sinh đuối nước lên bờ. Ảnh: An Phát

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 11-3, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã An Khê nhận được thông tin 2 em học sinh là Nguyễn Hoàng Long và Lâm Hoàng Thắng (lớp 8, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường An Bình, thị xã An Khê) bị đuối nước ở sông Ba (đoạn thuộc tổ 6, phường Tây Sơn). Đơn vị đã điều động 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe chuyên dụng đến hiện trường phối hợp cùng người dân triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến 16 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát đã tìm thấy và đưa thi thể 2 em học sinh lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình lo hậu sự.

Được biết trước đó, có 4 em học sinh cùng rủ nhau đi tắm ở đoạn sông trên, không may Long và Thắng bị đuối nước.