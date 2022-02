Công an Kbang: Điểm sáng trong công tác xã hội từ thiện

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những năm qua, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng người dân.





Xã Đak Smar có 400 hộ với 1.600 khẩu, chủ yếu là người dân tộc Bahnar, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn xã có 1 trường mẫu giáo được xây dựng theo chương trình tái định cư đã xuống cấp; phòng sinh hoạt, khu vui chơi cho học sinh, trang-thiết bị dạy và học hư hỏng nhiều. Thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với địa phương, Công an huyện Kbang đã ủng hộ, vận động Viện Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp tài trợ 1 tỷ đồng để xây dựng 2 phòng học và các hạng mục phục vụ sinh hoạt, vui chơi, học tập cho học sinh. Sau hơn 3 tháng thi công, ngày 17-8-2021, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm vui của cô và trò trên vùng đất khó này.

Công an huyện Kbang nhận nuôi dưỡng 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn là Đinh Thị Mai Hà và Đinh Thị Mai Linh ở làng Hợp, thị trấn Kbang (ảnh chụp tháng 3-2021). Ảnh: Lê Anh



Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-chia sẻ: “Trong một lần lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và một số công ty dược đến thăm huyện Kbang, chúng tôi có dẫn đoàn vào thăm Trường Mẫu giáo Đak Smar. Tại đây, chúng tôi đã đặt vấn đề kêu gọi giúp đỡ thì được các đơn vị nhiệt tình ủng hộ”.



Bên cạnh việc tranh thủ vận động các nguồn lực cùng chung tay góp sức, thời gian qua, Công an huyện Kbang đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã tích cực đóng góp, ủng hộ tiền, ngày công để tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện. Năm 2020, Công an huyện đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp được hơn 136 triệu đồng và 30 ngày công để xây nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Đak Rong; tặng quà cho hộ nghèo và giúp 8 hộ ở xã Krong thoát nghèo; tặng học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh các xã vùng sâu, vùng xa… Năm 2021, các hoạt động tình nguyện, hướng về cộng đồng tiếp tục được Công an huyện duy trì với nhiều cách làm hay và ý nghĩa như: tặng 260 chiếc giường chuyên dụng dành cho trẻ mầm non tại các điểm trường mẫu giáo thuộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn với tổng trị giá 59 triệu đồng; nhận nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng Hợp, thị trấn Kbang; phân công 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an huyện giúp đỡ 5 hộ dân tại làng Tung Gút, xã Krong thoát nghèo; tặng xe đạp, học bổng cho học sinh… Tổng trị giá các chương trình hoạt động này là hơn 200 triệu đồng. Cùng với đó, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Công an huyện còn chung tay góp sức cho cộng đồng bằng những việc làm hết sức thiết thực như: hỗ trợ tiêu thụ gần 3 tạ vải thiều cho người dân tỉnh Bắc Giang; quyên góp 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng-chống Covid-19 của Công an tỉnh; thăm, tặng quà cho thiếu nhi dân tộc thiểu số tại làng Hợp nhân dịp Tết Trung thu…

Lễ bàn giao các hạng mục công trình tại Trường Mẫu giáo Đak Smar. Ảnh: Lê Anh



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: “Ủy ban nhân dân huyện đánh giá rất cao những hoạt động thiện nguyện ấm áp nghĩa tình của lực lượng Công an huyện trong thời gian qua. Với một địa phương mà đời sống của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn như Kbang, việc được các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm nói chung và lực lượng Công an huyện nói riêng chung tay giúp đỡ cho người nghèo là điều chúng tôi vô cùng trân quý. Các hoạt động này không chỉ tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn mà còn góp phần thiết thực cùng với huyện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội”.



LÊ ANH