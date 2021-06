Công an huyện Kbang quan tâm hỗ trợ học sinh nghèo

(GLO)- Với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã kết nối, vận động nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng phòng học, công trình phụ… tại một số điểm trường vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa “tiếp sức” cho các em đến trường.

Trường Mẫu giáo Đak Smar (xã Đak Smar) được thành lập năm 2011 trên cơ sở tách từ Trường Tiểu học Đak Smar, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ 3-6 tuổi trên địa bàn xã. Hiện tại, trường có 10 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những năm qua, mặc dù được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng công tác dạy và học, tuy nhiên, một số hạng mục như: phòng học, nhà ở cho cán bộ, giáo viên, trang-thiết bị dạy học, đồ dùng, vật dụng cho học sinh ở bán trú… chưa đảm bảo.

Nhận thấy những khó khăn của cô và trò Trường Mẫu giáo Đak Smar, Công an huyện Kbang đã kết nối với Viện Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Y tế) để vận động kêu gọi tài trợ xây dựng 2 phòng học và các hạng mục phục vụ sinh hoạt, vui chơi, học tập cho trường với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Ngày 22-5 vừa qua, Công an huyện Kbang, Viện Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công công trình. Cảm động trước sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang và các nhà tài trợ, cô Phạm Thị Hường-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đak Smar đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Kbang. Trong thư, cô Hường cảm kích viết: “Việc xây dựng thêm phòng học và các hạng mục phụ có ý nghĩa vô cùng to lớn, thiết thực đối với các cháu học sinh vùng sâu, vùng xa, tiếp thêm động lực cho các cháu đến trường. Cô và trò nhà trường xin hứa dạy tốt, học tốt để các em thực sự trở thành con ngoan trò giỏi, thành công dân tốt, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Thay mặt cho Hội đồng sư phạm nhà trường, các bậc phụ huynh và các cháu học sinh, tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhớ tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an tỉnh nói chung và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang nói riêng đã kết nối, vận động, kêu gọi vốn để đầu tư xây dựng cho nhà trường”.

Khởi công xây dựng 2 phòng học và công trình phụ ở Trường Mẫu giáo Đak Smar (huyện Kbang). Ảnh: Thúy Trinh

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-cho biết: “Trong một lần lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và một số công ty dược đến thăm Kbang, chúng tôi dẫn họ vào thăm Trường Mẫu giáo Đak Smar. Thấy cô trò ở trường vất vả, có khoảng 70 cháu không có chỗ học thì họ quyết định quyên góp đầu tư 1 tỷ đồng để đưa các cháu ở xa đến học tập trung một chỗ. Trong đó, cán bộ, công nhân viên Viện Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ủng hộ 1 ngày lương, số còn lại là các doanh nghiệp dược trong và ngoài tỉnh tài trợ. Công an huyện hỗ trợ ngày công dọn dẹp mặt bằng và giám sát công trình, cố gắng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 19-8-2021 để chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2021)”.

Trước đó, vào ngày 5-5-2021, Công an huyện Kbang đã trao 260 chiếc giường siêu thoáng chuyên dụng với tổng trị giá gần 60 triệu đồng cho các điểm trường mẫu giáo thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện. Cụ thể, đơn vị đã trao cho Trường Mẫu giáo xã Kon Pne 120 chiếc giường, Trường Mẫu giáo xã Tơ Tung 117 chiếc và điểm Trường Mẫu giáo làng Hro (xã Krong) 23 chiếc. Kinh phí mua giường do Công an huyện Kbang vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và các nhà hảo tâm đến từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Định đóng góp. Trước đó, vào ngày 9-2-2021, Công an huyện Kbang nhận nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng Hợp (thị trấn Kbang) đó là 2 chị em sinh đôi Đinh Thị Mai Hà và Đinh Thị Mai Linh (SN 2015). Mẹ 2 cháu mất sớm, người cha là Đinh Thoi thường xuyên đau ốm nhưng vẫn phải vất vả làm lụng để nuôi 4 đứa con nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 5 cha con sống trong ngôi nhà sàn vách nứa xập xệ và chật hẹp. Hàng tháng, Công an huyện sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng và sách vở, đồ dùng học tập, học phí giúp đỡ 2 cháu cùng gia đình vượt qua khó khăn. Đơn vị cũng đang vận động, quyên góp và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cho gia đình 1 căn nhà mới kiên cố để ổn định cuộc sống.

Các hoạt động ý nghĩa trên của Công an huyện Kbang đã góp phần chăm lo cho học sinh nghèo, giúp các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa duy trì sĩ số lớp học, tạo động lực cho các em tích cực đến trường, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

THÚY TRINH