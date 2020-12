Công an huyện Kbang tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

(GLO)- Những ngày cuối năm 2020, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết.

Tăng cường đấu tranh phòng-chống ma túy

Nhờ thường xuyên kiểm tra, bám nắm địa bàn, Công an thị trấn Kbang đã triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy. Thiếu tá Trần Cao Vân-Trưởng Công an thị trấn Kbang-cho biết: Phần lớn các đối tượng liên quan ma túy từ địa bàn khác đến với thủ đoạn rất tinh vi. “Do vậy, trong các buổi họp dân, chúng tôi luôn nhắc lực lượng ở cơ sở lưu ý những đối tượng mới đến, các đối tượng đã từng sử dụng ma túy, nếu có nghi vấn thì thông tin ngay để triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo dõi”-Thiếu tá Vân cho hay.

Nhờ nguồn tin từ cơ sở, thời gian gần đây, Công an thị trấn Kbang đã phát hiện 3 vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 15 giờ ngày 17-11, đối tượng Hồ Văn Thành (SN 1984, trú tại tổ 7, thị trấn Kbang bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép ma túy đá. Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng Công an còn phát hiện 7 gói ma túy đá cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an huyện Kbang xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Minh Triều

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Quý-Phó Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Kbang): Thời gian qua, Công an huyện đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống ma túy trên địa bàn; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Tháng Hành động phòng-chống ma túy, tăng cường lực lượng, biện pháp đấu tranh tấn công trấn áp quyết liệt với các hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đó, lực lượng Công an đã làm rõ 9 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 79,676 gram ma túy tổng hợp. Điều tra làm rõ 9 vụ, khởi tố 5 vụ với 10 bị can (chuyển Công an tỉnh giải quyết 1 vụ với 3 bị can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy). Tiếp tục quản lý 49 đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

Thiếu tá Trần Cao Vân cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó, đơn vị đề ra các mục tiêu đảm bảo về giao thông, quản lý về cư trú, thu hồi vật liệu nổ với các nhiệm vụ trọng tâm gọi hỏi răn đe các đối tượng về hình sự, đối tượng thường xuyên tụ tập, đua xe trái phép để kiềm chế tai nạn giao thông; quan tâm xử lý đơn thư khiếu nại liên quan đến vấn đề an ninh cơ sở. Đặc biệt, chú ý đến số thanh niên học tập và làm ăn xa về ở lại địa bàn trong dịp Tết. Tích cực phối hợp với 19 tổ tự quản về an ninh trật tự tại các làng, tổ dân phố bám nắm địa bàn, xử lý tình huống phát sinh từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Kbang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Minh Triều

Theo Phó Đội trưởng Đội An ninh Hoàng Văn Quý: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện yêu cầu các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy trình công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của đợt cao điểm đề ra.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xâm nhập vào địa bàn hoạt động của các thế lực thù địch; rà soát, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện, mẫu thuẫn ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; tăng cường công tác phòng ngừa, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là các vụ liên quan “tín dụng đen”, cờ bạc, xâm phạm sở hữu…

Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý cư trú; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

MINH TRIỀU