Kè chống sạt lở gây ngập nước

(GLO)- Kể từ khi công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú (khu vực phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bắt đầu xây dựng thì nhiều hộ dân xung quanh phải chịu cảnh nước ngập kèm mùi hôi thối vào mùa mưa.

Nỗi khổ khi mưa về

Bà Nguyễn Thị Hải (SN 1970, trú tại 03/4 Bà Triệu, tổ 1, phường Phù Đổng) phản ánh: Khi công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú xây dựng thì gia đình bà bị ảnh hưởng, mùa mưa nước tràn vào nhà gây hư hỏng nặng. Tháng 2-2020, bà Hải xin giấy phép xây dựng lại căn nhà số 03/4 và nâng cao nền khoảng 1 m nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh nước ngập vào mùa mưa. Theo bà Hải, trước khi kè chống sạt lở suối Hội Phú được xây dựng thì khu vực này cũng có tình trạng mưa xuống là nước ngập đường nhưng chỉ trong một thời gian ngắn là rút xuống suối Hội Phú. Nhưng hiện nay, cứ hễ trời đổ mưa là con hẻm 03 trở thành suối, còn mưa lớn như mấy ngày đầu tháng 8-2020 thì thậm chí nước chảy giống như thác.

Cùng chung tình trạng này là gia đình ông Trần Anh Dũng (SN 1978, trú tại 03/2 Bà Triệu). Căn nhà của ông Dũng cũng bị ngập vào mùa mưa dẫn đến tường bị nứt và nền nhà bong tróc. Cuối năm 2018, quá bức xúc về chỗ ở, ông Dũng đã vay tiền xây lại căn nhà. Theo ông Dũng, trước đây, khi kè chống sạt lở chưa được xây, dù trời mưa to cỡ nào thì nước cũng nhanh chóng rút xuống suối Hội Phú. Còn bây giờ, cứ thấy trời sắp có mưa là các gia đình ở khu vực này mất ăn, mất ngủ. Bởi lẽ, hẻm số 03 nằm ở vùng trũng nhất, lại sát suối Hội Phú nên cứ mưa là nước ở nhiều nơi đổ dồn về đây, gây ngập đường rồi tràn vào nhà dân. Chưa hết, khi mưa tạnh thì nước từ suối Hội Phú dâng ngược vào, cuốn theo rất nhiều nước bẩn, rác thải. “Vừa xử lý xong nước mưa thì lại tiếp tục chống nước bẩn từ suối Hội Phú trào ngược vào và nước từ cống rãnh, nhà vệ sinh xì lên. Vì vậy, mỗi khi đài dự báo có mưa là y như rằng cả xóm phải chuẩn bị tinh thần thức thâu đêm để chống ngập”-ông Dũng cho hay.

Người dân bức xúc chỉ tấm dal cống vỡ vì bị nước trào ngược lên từ suối Hội Phú. Ảnh: Trần Hằng

Hàng xóm đối diện nhà ông Dũng là ông Trần Thanh Vũ (SN 1970) cũng không thoát khỏi cảnh này. Mở cho chúng tôi xem các video clip quay cảnh ngập nước trong cơn mưa ngày 2-8-2020, ông Vũ cho biết, cứ hễ trời mưa là nhà bị ngập dù nền nhà được nâng lên 60 cm. Vừa rồi, ông Vũ đào 2 cái hố trong nhà, nước tràn vào nhà thì chảy dồn xuống hố để tiện cho việc dùng máy bơm hút nước ra ngoài. “Gia đình tôi buôn bán phụ tùng xe máy nên ngoài chuyện mất ăn mất ngủ mỗi khi trời mưa thì còn bị tổn thất kinh tế vì hàng hóa bị ngập, dẫn đến gỉ sét, hư hỏng”-ông Dũng nói.

Tiền hỗ trợ ngập úng đi đâu?

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi thấy phản ánh của người dân là chính xác. Căn nhà số 03/2 Bà Triệu của ông Dũng dù đã được nâng nền lên hơn 1 mét nhưng vết nước ngập vẫn còn hằn rõ trên tường, cao hơn đầu gối người lớn. Chỉ vào các tấm dal đậy nắp cống thoát nước trên đường, ông Dũng cho hay: Sau khi mưa, nước từ suối Hội Phú trào ngược lại quá nhanh và mạnh khiến các tấm dal chịu không thấu, vỡ toác ra. Người dân ở đây đã góp tiền làm lại không biết bao nhiêu lần nhưng rồi cũng không ăn thua. Nguyên nhân theo ông Dũng là bởi khi kè chống sạt lở suối Hội Phú được xây dựng, các cống thoát thiết kế nhỏ nên không thể kham nổi lượng nước quá lớn từ nhiều nơi đổ về; khi gặp trời mưa, bị quá tải nên mới xảy ra tình trạng nước trào ngược lên đường.

Các hộ dân ở đây đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến lãnh đạo phường Phù Đổng nhưng chưa được giải quyết. “Lần nào cũng vậy, cứ lên phường phản ánh là được cán bộ ở đây chỉ qua Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku. Đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thì được cán bộ ở đây trả lời: Khi nào ngập thì gọi điện thoại để họ xuống nắm bắt tình hình nhưng ngặt ở chỗ là những lúc mưa, nước ngập lênh láng hầu như là sau giờ hành chính hoặc đêm khuya, lúc đó gọi thì cán bộ không xuống hiện trường, thậm chí họ không bắt máy hoặc máy ngoài vùng phủ sóng”-một người dân cho biết.

Cũng liên quan đến vấn đề ngập nước, người dân ở đây cho biết: Vào đầu năm 2020, Nhà nước có hỗ trợ tiền ngập úng cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do trong quá trình xây dựng kè chống sạt lở suối Hội Phú. Hàng chục hộ xung quanh khu vực này đã được nhận số tiền nói trên, trong đó có cả những hộ nằm trên mặt đường Bà Triệu, nơi ít bị ảnh hưởng hơn ở con hẻm số 03. Bà Nguyễn Thị Hải cho hay: Khoảng tháng 2-2020, hàng chục hộ dân ở đây được nhận tiền hỗ trợ ngập úng của Nhà nước, trong khi nhà bà và một số nhà gần bên bị ảnh hưởng nặng nhất, nằm trong vùng tâm ngập lại không nhận được tiền hỗ trợ. “Ngày 26-6-2020, gia đình tôi được Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku thông báo là do nhà đã đập phá xây dựng lại nên bị mất hiện trạng, do đó không có cơ sở để hỗ trợ”-bà Hải nói.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-xác nhận, UBND thành phố đã nhận được phản ánh của người dân và đích thân ông đến hiện trường nắm tình hình khi địa bàn vừa xảy ra cơn mưa lớn vào đầu tháng 8, có chụp ảnh cảnh khổ của người dân. Theo ông Nguyễn Hữu Quế, UBND thành phố sẽ sớm tìm giải pháp để giải quyết những vấn đề mà người dân kiến nghị.

.

Cảnh khốn khổ của người dân khi trời mưa vào ngày 2-8-2020 - Clip: Trần Hằng

TRẦN HẰNG