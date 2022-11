Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 34 tỷ đồng tại Đà Lạt  

Công an TP Đà Lạt phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá nhóm cá độ bóng đá World Cup 2022 với số tiền lên tới hơn 34,2 tỷ đồng.





Trước đó, tối ngày 23-11, khi đang diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2022, Công an TP Đà Lạt bắt quả tang 9 nghi phạm đang đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi cá độ bằng tiền mặt tại nhà Huỳnh Ngọc Quang (số 29 đường Thiên Thành, phường 4, TP Đà Lạt).



Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 4 tờ giấy ghi nội dung cá độ bóng đá với số tiền thể hiện trên giấy ghi độ 18,1 triệu đồng và 2 bộ máy tính bàn, 2 máy tính xách tay phục vụ cá độ bóng đá qua mạng internet.





Các tờ giấy ghi lại nội dung cá độ bị cơ quan công an thu giữ



Mở rộng điều tra, công an xác định Quang biết Lê Minh Hiếu (35 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) có tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến trên trang web “Bong88....” nên nói Hiếu cắt tài khoản trang web này giao cho Quang sử dụng tham gia cá độ bóng đá.



Sau đó, Hiếu mở 6 tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến giao cho Quang. Giữa hai người đặt ra quy ước 1 điểm tương ứng số tiền 30.000 đồng.



Theo bảng sao kê từ các tài khoản, Quang đã tham gia cá độ từ các tài khoản này tổng cộng 93.770 điểm. Hiếu cũng khai nhận giao tài khoản cá độ trực tuyến cho 3 người khác để tổ chức cá độ bóng đá từ hàng chục nghìn đến hơn 400.000 điểm. Trong đó, Lê Quang Trung (40 tuổi, ngụ phường 5, TP Đà Lạt) đã tham gia cá độ 3.247 lượt, tương ứng 406.528 điểm.



Bước đầu, cơ quan chức năng sao kê tất cả các dữ liệu liên quan đến việc tham gia cá độ từ tài khoản của Lê Minh Hiếu, xác định từ tháng 8 đến tháng 11-2022 đối tượng này đã tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng tổng số 16.730 lần, ứng 1.141.651 điểm (quy đổi trên 34,2 tỷ đồng).



Hiện Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ hình sự đối với 13 nghi phạm liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)