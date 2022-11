Phát hiện xe khách vận chuyển gỗ trái phép

Chiều 13-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện một xe khách vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc, thu giữ 13 tấm gỗ.



Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra số gỗ trên xe khách. Ảnh: Công an Hà Tĩnh





Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 5 giờ ngày 30 phút sáng ngày 13-11, lực lượng Tổ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6.1 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Km558 + 300 thuộc địa bàn xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện xe khách mang BKS 47B - 01xxx, do tài xế B.P. (52 tuổi, ở Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định.



Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng xe khách chở 13 tấm gỗ (chưa rõ chủng loại). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.





Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Bước đầu, làm việc với lực lượng chức năng, tài xế xe khách khai nhận số gỗ trên được một người ở Hà Tĩnh thuê vận chuyển từ Đắk Lắk về Hà Tĩnh.



Theo DƯƠNG QUANG (SGGPO)