Lâm Đồng: Khởi tố 7 cán bộ bảo kê khai thác lâm sản trái phép

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phi Liêng (Lâm Đồng) cùng sáu cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ, kiểm lâm địa phương có dấu hiệu bao che cho đối tượng phá rừng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bảy bị can bảo kê cho đối tượng phá rừng. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Dũng (sinh năm 1975, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phi Liêng) và sáu bị can khác để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Sáu bị can cùng bị khởi tố gồm: Trần Văn Thiệu (sinh năm 1989, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật-Quản lý bảo vệ rừng); Bùi Văn Tỉnh (sinh năm 1990), Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1988) cùng là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng; Dương Văn Việt (sinh năm 1991, nhân viên Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Phi Liêng) và Phạm Tiến Mạnh (sinh năm 1977, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông).

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dũng, Trần Văn Thiệu. Các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 9/2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng lập phương án về việc xin cưa hạ 74 cây gỗ thông bị chết dọc đường đi có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão, được Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông phê duyệt.

Sau đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng ký hợp đồng với Nguyễn Văn Quý (trú tại phường 8, thành phố Đà Lạt) để thực hiện việc cưa hạ, thu gom gỗ về Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng.

Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông và Ủy ban Nhân dân xã Phi Liêng đã cử bảy cán bộ giám sát việc khai thác, cưa hạ đúng các cây đã được phê duyệt. Tuy nhiên, các đối tượng trên đã có dấu hiệu thông đồng, bao che cho Nguyễn Văn Quý lợi dụng việc khai thác gỗ tận thu để khai thác lâm sản trái phép. Các đối tượng trên đã chỉ cho Quý cưa hạ, làm ngơ cho Quý cưa hạ thêm nhiều cây ngoài phương án được duyệt.

Trước đó, ngày 23/12/2021, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin: Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý (61 tuổi, trú tại Phường 8, thành phố Đà Lạt) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Nguyễn Văn Quý khi đó là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quý Thanh Lộc Phát, có trụ sở chính tại đường Trần Khánh Dư, thành phố Đà Lạt.

Sự việc xảy ra vào đêm 24/9/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (PC03) Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện cơ sở chế biến gỗ của chi nhánh Công ty Quý Thanh Lộc Phát tại thôn Trung Tâm, xã Phi Liêng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Số gỗ bị khai thác trái phép trong vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có hơn 43m3 gồm gỗ thông ba lá nhóm IV và gỗ chò nhóm V không có hồ sơ, giấy tờ hợp pháp.

Tiếp tục mở rộng điều tra xác minh, cơ quan điều tra xác định, công ty này đã cưa hạ ngoài phương án được duyệt 122 cây gỗ (thông, trò chỉ) gây thiệt hại về lâm sản 96m3 gỗ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Quý khai nhận đã chỉ đạo nhân viên khai thác, vận chuyển gỗ từ nhiều nơi khác về nơi tập kết, trà trộn với số lượng gỗ đã được cấp phép khai thác, rồi bán lại kiếm lời. Từ đầu 2021 đến thời điểm bị phát hiện, Công ty Quý Thanh Lộc Phát đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ hành vi này.