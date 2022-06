Triệt phá sòng bạc lưu động có 10 đối tượng cảnh giới ở Lâm Đồng

Thường xuyên đổi địa điểm sát phạt nhưng sòng bạc lưu động được điều hành bởi những tay cờ bạc chuyên nghiệp ở TP Đà Lạt, có 10 đối tượng cảnh giới vẫn không qua mắt được các trinh sát.



Đắk Lắk: Triệt phá sòng bạc, khởi tố 35 người đánh bạc

Nhóm đối tượng có mặt tại sòng bạc bị đưa về cơ quan công an.



Sáng 8/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang khẩn trương truy bắt các đối tượng chủ chốt trong vụ án đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Măng Lin (phường 7, TP Đà Lạt).



Trước đó, ngày 2/6, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) xác lập chuyên án đấu tranh với băng nhóm hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc lưu động trong các nhà lồng trồng rau và hoa ở TP Đà Lạt.



Đến chiều ngày 6/6, Phòng CSHS và Công an TP Đà Lạt ập vào bắt quả tang vụ đánh bạc trong một nhà lồng ở tổ 3 (thôn Măng Lin), vùng giáp ranh giữa TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, Lâm Đồng..



Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 200 triệu đồng; 1 chiếu bạc, 1 chén, 2 đĩa, 6 con vị... 11/30 đối tượng có mặt tại nhà lồng bị bắt giữ; tuy nhiên, 2 đối tượng chủ chốt điều hành sòng bạc đã bỏ trốn.



Bước đầu, các đối tượng khai nhận, sòng bạc được tổ chức bởi 2 tay cờ bạc chuyên nghiệp là Q.P.Đ (41 tuổi, bí danh là Tắc, ngụ phường 2) và T.V.Đ (38 tuổi, còn gọi là Định “râu”, ngụ tại phường 3), được bố trí cẩn mật trong các nhà lồng trồng rau.



Hàng ngày, hai đối tượng này liên hệ trực tiếp với con bạc và hẹn địa điểm, tổ chức xe ô tô 7 chỗ đưa đón con bạc. Mỗi ngày Tắc và Định “râu” chọn một nhà lồng trồng rau khác nhau để tổ chức đánh bạc nên các con bạc không được biết trước điểm tổ chức sát phạt.



Sòng bạc này thu hút hàng chục con bạc từ các địa phương tham gia sát phạt với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng.



Để đối phó với cơ quan chức năng, một tay cờ bạc chuyên nghiệp khác là N.V.T (38 tuổi, ngụ phường 7) cùng 10 đối tượng cảnh giới dọc đường vào sòng bạc.



Cơ quan chức năng đang được điều tra mở rộng vụ án.

Theo Kim Anh (TPO)

