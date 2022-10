Khởi tố, bắt giam Phó chi cục Thi hành án dân sự TP.Đà Lạt

CQĐT Viện KSND tối cao khởi tố, bắt giam Nguyễn Ngọc Thiện, Phó chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Đà Lạt về hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ'.



Sáng 13.10, CQĐT Viện KSND tối cao đến TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), thực hiện quyết định khởi tố và bắt giam Nguyễn Ngọc Thiện, Phó chi cục THADS TP.Đà Lạt về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.





CQĐT Viện KSND tối cao khởi tố, bắt giam Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: L.V





Trước đó, ngày 3.8.2019, Thanh Niên có bài: Nộp tiền thi hành án vẫn bị chấp hành viên bán nhà, phản ánh việc bà Đỗ Thị Vân Hồng là người phải thi hành án số tiền hơn 318 triệu đồng; bà Hồng đã nộp xong.



Thế nhưng, bất ngờ 3 tuần sau khi bà Hồng nộp đủ tiền, ông Nguyễn Ngọc Thiện, chấp hành viên Chi cục THADS Đà Lạt vẫn bán đấu giá nhà và đất của bà Hồng tại số 21A Nguyễn Trung Trực, P.4 (TP.Đà Lạt) đã kê biên thi hành án trước đó.





Ngôi nhà 21A Nguyễn Trung Trực (TP.Đà Lạt) bị Nguyễn Ngọc Thiện đưa ra đấu giá. Ảnh: L.V





Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, CQĐT Viện KSND tối cao vào cuộc kiểm tra, xác minh.



Sau 3 năm điều tra, thu thập các chứng cứ, giám định các tài liệu liên quan, ngày 10.10.2022, CQĐT Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can số 40/QĐ- VKSTC-C1(P9) đối với Nguyễn Ngọc Thiện về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.



Theo tài liệu, vợ chồng bà Đỗ Thị Vân Hồng (TP.Đà Lạt), từ năm 2009 phải thi hành 8 quyết định thi hành án với số tiền hơn 318 triệu đồng.



Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, ngày 18.8.2009, Chi cục THADS TP.Đà Lạt tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản là căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực của vợ chồng bà Hồng.



Nhưng mãi đến ngày 11.5.2018, Chi cục THADS TP.Đà Lạt mới thông báo việc xử lý kê biên căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực; đồng thời thông báo đấu giá vào ngày 14.6.2019.



Do đó, trong các ngày 15 - 17.5.2019, được sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, vợ chồng bà Hồng mang số tiền phải thi hành án, kể cả tiền lãi phát sinh đến Chi cục THADS TP.Đà Lạt gặp ông Nguyễn Ngọc Thiện để nộp, nhưng ông này không nhận.



Sau nhiều lần năn nỉ, ngày 22.5.2019, ông Thiện mới nhận số tiền gốc và án phí là hơn 318 triệu đồng; còn phần lãi phát sinh ông Thiện từ chối nhận và lấy lý do "chưa tính toán xong". Vì thế, bà Hồng phải tự tìm đến các “chủ nợ” để thương lượng và thanh toán tiền lãi phát sinh.





Cục THADS TP.Đà Lạt, nơi ông Nguyễn Ngọc Thiện có nhiều năm làm việc. Ảnh: L.V





Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, vợ chồng bà Hồng còn nêu, trong thời gian căn nhà bị kê biên, ông Thiện hai lần tới nhà đề nghị bà bán căn nhà với giá thương lượng là 1,1 tỉ đồng, sau đó nâng lên 1,6 tỉ đồng, nhưng vợ chồng bà Hồng từ chối vì giá trị của ngôi nhà thời điểm đó khoảng 3,5 tỉ đồng.



Theo Lâm Viên (TNO)