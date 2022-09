Đắk Lắk: Vườn sầu riêng, tiêu bị kẻ xấu chặt phá, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Công an địa phương đang xác minh, truy tìm thủ phạm lén lút chặt phá hàng chục cây sầu riêng và trụ tiêu của người dân ở H.Krông Năng (Đắk Lắk).

Ngày 12-9, một lãnh đạo UBND xã Cư Klông (H.Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc kẻ gian chặt phá vườn sầu riêng, cắt gốc tiêu của người dân, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Cư Klông, hiện lực lượng công an xã đang xác minh, truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc để xử lý theo quy định.

Một trong số cây sầu riêng bị kẻ xấu chặt nham nhở vào gốc trong rẫy của anh Tuân. Ảnh: Hoàng Bình

Trước đó, theo phản ánh của anh Vũ Văn Tuân (38 tuổi, trú xã Cư Klông) đến cơ quan chức năng, vào ngày 3.9, anh ra thăm vườn thì phát hiện 22 cây sầu riêng (8 năm tuổi) bị kẻ gian dùng dao chặt nham nhở quanh gốc. Ngoài ra, 40 trụ tiêu trồng xen đang trong thời kỳ cho thu hoạch của gia đình anh cũng bị cắt gốc.

Ngay sau đó, anh Tuân trình báo đến chính quyền địa phương và Công an xã Cư Klông để nhờ lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Theo anh Tuân, ước tính số trụ tiêu và cây sầu riêng bị kẻ gian chặt phá gây thiệt hại khoảng 240 triệu đồng.

Nhiều trụ tiêu bị cắt gốc. Ảnh: Hoàng Bình

Anh Tuân cho biết thêm, trong cuộc sống anh không mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, qua rà soát các mối quan hệ hiện tại, anh nghi ngờ một người từng rất thân quen với mình gây ra vụ việc trên. Hiện tại, các trụ tiêu bị cắt đã rụng lá, rụng trái. Đối với các cây sầu riêng bị chặt nham nhở quanh gốc, anh Tuân đã bôi thuốc với hy vọng sẽ cứu được cây.

Anh Tuân trao đổi: “Tôi đã báo với công an về đối tượng nghi ngờ. Thật sự tôi rất bức xúc vì bao nhiêu công sức, vốn liếng chăm vườn cây bao nhiêu năm qua bị phá hoại. Mong sao công an sớm tìm ra thủ phạm để xử lý, lấy lại công bằng cho tôi cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”.

Lãnh đạo Công an xã Cư Klông xác nhận đơn vị đã báo cáo Công an H.Krông Năng về vụ việc chặt phá vườn sầu riêng, tiêu trên địa bàn và đang xác minh, làm rõ thủ phạm.