Đắk Lắk: Nguyên chủ tịch xã Cư Elang bị khởi tố, bắt tạm giam

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra liên quan đến sai phạm tại dự án hồ Krông Pắk Thượng; trong đó có 1 bị can nguyên chủ tịch UBND xã Cư Elang.

Ngày 2.8, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Lập (56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang, H.Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lập bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hợp phần đền bù tại xã Cư Elang, thuộc dự án hồ Krông Pắk Thượng giai đoạn 2014 - 2017.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Văn Chính (64 tuổi, trú xã Cư Elang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trụ sở xã Cư Elang, nơi có nhiều cán bộ xã bị xử lý hình sự do sai phạm. Ảnh: CTV

Theo cơ quan điều tra, ông Chính đã kê khai khống về việc khai hoang một thửa đất (không có giấy tờ xác định nguồn gốc) từ năm 1997 và đứng tên để nhận tiền đền bù khi thực hiện dự án hồ Krông Pắk Thượng.

Nhiều cá nhân sai phạm vướng lao lý

Trước khi khởi tố đối với 2 bị can trên, vào tháng 4.2021, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Trương Phú Định, Dương Văn Trường, Trần Thị Hường (cùng trú H.Ea Kar) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hợp phần đền bù của dự án hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng.

Liên quan đến hợp phần đền bù tại xã Cư Elang, thuộc dự án hồ Krông Pắk Thượng, nhiều cá nhân sai phạm đã vướng lao lý, trong đó có một số cán bộ xã này. Theo đó, ngày 28.4.2021, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hưu (nguyên chủ tịch UBND xã Cư Elang) 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, 3 bị cáo nguyên là cán bộ địa chính của xã Cư Elang gồm: Hoàng Trọng Nghĩa (37 tuổi), Lê Thành Nguyên (38 tuổi), Lê Sơn (36 tuổi) đã bị tuyên cùng mức án 10 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án còn có 6 bị cáo (là người dân tại xã Cư Elang), trong đó, 1 bị cáo lĩnh án 3 năm tù, 5 bị cáo khác được hưởng án treo.

Dự án hồ Krông Pắk Thượng được Bộ NN-PTNT phê duyệt vào năm 2009, vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên gần 4.400 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Dự án nằm trên địa bàn nhiều huyện như M'Đrắk, Ea Kar, Krông Pắk của tỉnh Đắk Lắk.