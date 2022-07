Đặng Huy Hậu - cậu học trò đam mê Tin học

Mới 13 tuổi, nhưng Đặng Huy Hậu - học sinh lớp 7A2, Trường THCS Tân Hội (huyện Đức Trọng) đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi Tin học huyện, tỉnh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.



Cô giáo "thắp lửa" đam mê nghiên cứu khoa học

Em Đặng Huy Hậu



Huy Hậu là cái tên không còn xa lạ trong các cuộc thi Tin học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bởi, từ năm học lớp 4 đến nay, năm nào em cũng đoạt giải trong các cuộc thi Tin học, với hàng loạt thành tích đáng nể như: Giải Nhì Hội thi Tin học trẻ Lâm Đồng năm học 2019-2020; giải Nhất Hội thi Tin học trẻ huyện Đức Trọng lần thứ V và giải Nhì Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021; năm học 2021-2022, Hậu đoạt giải Nhất Olympic Tin học khu vực miền Trung - Tây Nguyên...



Gặp em nhiều lần tại các lễ trao giải hội thi Tin học trẻ do Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Trọng tổ chức, cũng như tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của huyện Đức Trọng năm 2022, ấn tượng của tôi về Hậu, đó là cậu học trò có dáng dong dỏng cao, đôi mắt sáng. Em sinh năm 2009 trong một gia đình lao động nghèo. Bố mẹ em quê ở Vĩnh Phúc, vào Tân Hội lập nghiệp từ năm 2008, vì cuộc sống còn khó khăn nên cả gia đình em thuê một căn nhà cũ tại thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội để sinh sống.



Dẫu cuộc sống còn khó khăn, vất vả là vậy, nhưng ngay từ nhỏ, Hậu đã tỏ ra rất ham học và học rất giỏi các môn. Điều này đã được khẳng định với thành tích 7 năm liền là học sinh giỏi toàn diện.



Hậu kể, em bắt đầu được tiếp xúc với máy tính từ khi tham gia các cuộc thi giải toán trên mạng từ những năm lớp 1, 2. Rồi lên lớp 3, khi được học bộ môn Tin học, một thế giới hấp dẫn, cùng ngôn ngữ lập trình đầy thú vị như mở ra trước mắt Hậu. Vậy là sau những giờ giải toán trên mạng, em lại tự mày mò, tìm hiểu về máy tính, về công nghệ. Niềm đam mê Tin học trong em cũng được “nhen nhóm” từ đó.



Chị Nguyễn Thị Hoàng Phương - mẹ Hậu, cho biết, vì hai vợ chồng làm nghề buôn bán phế liệu, bận rộn suốt ngày; anh trai Hậu cũng đang học năm thứ 2 Đại học Thủy lợi tận ngoài Hà Nội nên việc học hành của Hậu đều do em tự lo. Từ nhỏ, khi biết con yêu thích bộ môn Tin học, và cũng để tiện cho con trong việc giải các bài toán trên mạng, bố mẹ em đã tận dụng một chiếc máy vi tính phế liệu cũ, nhờ người sửa lại để cho em học tập. Với chiếc máy tính thô sơ đó, Hậu đã thực hiện những bước lập trình đầu tiên, say mê nghiên cứu rồi tự thiết kế các trò chơi đơn giản để vừa chơi, vừa học.



Nhắc đến cậu học trò nhỏ Đặng Huy Hậu, cô Nguyễn Thị Nghĩa - giáo viên môn Tin học của em trong những năm tiểu học xúc động nhớ lại: “Khi phát hiện ra năng khiếu của Hậu, ngay từ đầu năm lớp 4, tôi đã bắt tay bồi dưỡng cho em bộ môn Tin học này. Cũng trong năm học đó, mặc dù học rất giỏi, nhưng khi đi thi, Hậu chỉ đậu vé vớt ở vòng thi cấp huyện, không nản chí, em đã rất quyết tâm ôn luyện và đạt giải ở vòng thi tỉnh năm đó. Những năm học tiếp theo, khi gần các kỳ thi, cô trò chúng tôi lại cùng nhau ôn luyện, có những lúc tôi vào dạy ở phân trường cách xa trường chính, em cũng đều đi theo để ôn luyện; rồi thứ 7, Chủ nhật lại đến nhà cô để luyện thêm. Dạy em nhiều năm, điều tôi ấn tượng nhất ở cậu học trò nhỏ này đó là sự siêng năng, ham học, sống tình cảm và đặc biệt là rất thông minh. Giờ đây, khi em đã lên cấp hai, nhưng thỉnh thoảng, em lại gọi điện hỏi thăm cô, rảnh lại đạp xe ra nhà cô... Thật lòng, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có những học trò tình cảm như Hậu”.



Khi được hỏi về bí quyết để học giỏi bộ môn Tin học, cũng như các môn học khác, Hậu chỉ cười khiêm tốn cho biết, thật ra em chẳng có bí quyết gì cả, chỉ là trên lớp em luôn tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài; rồi vào những lúc rảnh, em dành nhiều thời gian để tự học, tự tìm tòi nghiên cứu và thực hành. Ngoài bài tập trên lớp, Hậu còn chịu khó tìm thêm những bài tập trên mạng để luyện tập, nâng cao kiến thức.



Năm học 2021-2022 vừa kết thúc, cũng như bao bạn nhỏ khác, kỳ nghỉ hè của Hậu đã bắt đầu, em có nhiều thời gian hơn để đọc sách, xem phim, nô đùa cùng chúng bạn hay phụ ba mẹ những việc như nấu cơm, lau nhà, đóng hàng... Ngoài ra, Hậu cũng đang dành thời gian bên chiếc máy tính nhỏ, vừa để thỏa niềm đam mê của mình, vừa để ôn luyện, nhằm tiếp tục chinh phục Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 năm 2022 sắp diễn ra.



http://baolamdong.vn/bantre/202207/hoa-tham-cao-nguyen-dang-huy-hau-cau-hoc-tro-dam-me-tin-hoc-3123767/

Theo NHẬT MINH (LĐ online)