Nhiều y bác sĩ vùng cao xin nghỉ việc

Thời gian qua, vì chế độ đãi ngộ quá thấp, nhiều y bác sĩ ở tỉnh Đắk Lắk đã làm đơn xin nghỉ việc hoặc tự động nghỉ ngang để tìm kiếm “phương trời” mới với mức lương cao hơn nhằm ổn định cuộc sống. Trước tình hình chảy máu “chất xám”, cơ quan chức năng tỉnh này vẫn chưa có giải pháp xử lý căn cơ, hiệu quả...



Do áp lực công việc, chế độ đãi ngộ thấp nên nhiều y bác sĩ ở Đắk Lắk thời gian qua đã đâm đơn xin nghỉ việc. Ảnh minh họa: B.T

Chấp nhận nghỉ việc

Một bác sĩ đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk cho hay: “Trong 1, 2 năm qua, nhiều y bác sĩ công tác tại đơn vị đã nộp đơn xin nghỉ việc, tìm kiếm nơi làm phù hợp hơn. Bởi, chế độ đãi ngộ họ nhận được không tương xứng với sức lao động, trình độ chuyên môn bỏ ra và môi trường làm việc thiếu thân thiện, không hoà hợp. Bản thân tôi nếu ít năm nữa cuộc sống ổn định hơn thì cũng sẽ chuyển đổi nơi làm việc để tránh áp lực và có thêm chi phí lo cho vợ con”.

Theo ông Trần Thuận - Giám đốc Trung tâm y tế Krông Búk: “Thời gian qua, tại huyện đã có một số người nộp đơn xin chuyển công tác, về đơn vị phù hợp hơn. Hiện, chế độ đãi ngộ cho y bác sĩ ở các trạm y tế, trung tâm y tế huyện vẫn đang ở mức rất thấp.

Ví như, bác sĩ ở trạm y tế xã đang có mức lương khoảng 5,3 triệu đồng/tháng và điều dưỡng (bậc đại học) thì 4,9 triệu đồng/tháng. Còn nếu điều dưỡng bậc trung cấp thì chỉ 4 triệu đồng/tháng. Tất nhiên, những trường hợp trên đã được trừ phí BHXH nhưng mức lương như vậy là thấp, khó đảm bảo chi phí cuộc sống sinh hoạt hàng tháng”.

Qua thống kê của Sở Y tế: Từ năm 2019 đến cuối năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - đơn vị tuyến cuối của cả vùng, đã có 70 viên chức xin thôi việc. Trong đó, có 48 viên chức có trình độ bác sĩ y khoa (số này có tới 32 bác sĩ có trình độ đào tạo sau đại học).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xin thôi việc hàng loạt được xác định do công việc quá tải, môi trường làm việc áp lực, căng thẳng một số vị trí làm việc dễ bị lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc bệnh nhân.

Tuy nhiên, chế độ tiền lương hưởng theo chức danh nghề nghiệp và các chế độ phụ cấp khác tính theo mức lương tối thiểu thấp, chưa tương xứng so với công việc đảm nhiệm, vị trí công tác. Thu nhập thấp chưa thực sự làm cho bác sĩ yên tâm công tác lâu dài, dẫn đến tình trạng có nhiều bác sĩ xin thôi việc để chuyển công tác đến cơ sở y tế tư nhân, nơi có mức thu nhập tiền lương cao hơn.

Chưa có biện pháp căn cơ

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho biết: “Hiện, nhân sự ngành Y tế vẫn chỉ được hưởng chệ độ đãi ngộ theo Nghị quyết 12 mà HĐND tỉnh đã ban hành hồi cuối tháng 12.2019. Ngoài ra, các y bác sĩ đang công tác ở địa phương không được thụ hưởng bất kỳ khoản hỗ trợ nào khác.

Đơn vị cũng rất muốn xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh uỷ về việc tăng thêm các khoản hỗ trợ khác cho nhân sự ngành y nhưng thực sự chưa kiếm ra được nguồn nào để bổ sung. Từ hồi dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2019 đến nay, có rất nhiều y bác sĩ tại địa phương đã nghỉ việc. Sở vẫn đang thống kê chi tiết lại. Có một số người đâm đơn xin nghỉ ngang để chuyển sang làm tư nhân với một mức lương, chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn”.

Được biết, Nghị Quyết số 12/2019/NQ-HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành (quy định một số chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác trong lĩnh vực y tế và nhân viên y tế thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh) thì đối với nhân sự tuyến xã, bác sĩ được tuyển dụng mới phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng, đã hoàn thành tập sự, được bổ nhiệm chính thức vào chức danh nghề nghiệp hoặc người được tiếp nhận từ nơi khác về công tác tại các trạm y tế được ưu đãi, hỗ trợ từ 5 năm công tác trở lên.

Mức trợ cấp bằng 15 lần so với mức lương cơ sở đối với bác sĩ nhận công tác tại các trạm y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mức trợ cấp bằng 10 lần so với mức lương cơ sở đối với bác sĩ nhận công tác tại các trạm y tế còn lại.

Ngoài ra, mức hỗ trợ bằng 0,3 lần so với mức lương cơ sở cho bác sĩ được tuyển dụng vào công tác tại các trạm y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; thời gian hỗ trợ không quá 5 năm.

Đối với bác sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,3 lần so với mức lương cơ sở. Mức hỗ trợ bằng 0,25 lần so với mức lương cơ sở cho bác sĩ công tác tại các các trạm y tế còn lại. Tuy nhiên, những mức ưu đãi kể trên thực sự vẫn còn khá thấp so với những áp lực, vất vả mà các nhân viên, y bác sĩ tuyến xã, huyện ở Đắk Lắk đang gặp phải...