Bất ngờ ở Đắk Lắk, TP Buôn Ma Thuột đông kín người, xe

Tính từ ngày 1 đến ngày 4 Tết Nhâm dần 2022, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp đón hơn 100.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.

Ngày 6-2, ông Đặng Gia Duẩn, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong 4 ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Lắk tiếp đón 102.617 lượt khách du lịch, tăng 81,20% so với cùng kỳ.

Nhiều khu du lịch tại Đắk Lắk đông nghịt người

Trong đó, khách nội địa 102.585 lượt, tăng 81,30% so với cùng kỳ, khách quốc tế 39 lượt, giảm 20,41% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước đạt hơn 5,6 tỉ đồng.

Đây là tín hiệu khả quan của ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk khi chỉ trong 4 ngày Tết, lượng khách du lịch đã bằng ¼ so với cả năm 2021.

Khu du lịch thác Dray Nur, tỉnh Đắk Lắk đón hàng ngàn lượt khác du lịch mỗi này

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tổ chức các loại hình dịch vụ du lịch phục vụ khách đến tham quan, vui xuân dịp Tết đảm bảo an toàn theo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Sở đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh. Hướng dẫn các cơ sở lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch có dịch vụ lưu trú thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn tại của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Nhiều tuyến đường phố Buôn Ma Thuột đông kín người

Theo đánh giá của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, công tác tổ chức phục vụ khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán được đảm bảo. Giá phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch, giá vé vào các điểm du lịch, giá giữ xe cùng giá các dịch vụ khác được niêm yết công khai.