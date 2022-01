Người lao động ở Đắk Nông thu nhập cao nhất 16 triệu đồng/tháng

Năm 2021, bình quân người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các doanh nghiệp trả mức lương khoảng 16 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất là 3,6 triệu đồng/tháng.



Người lao động làm việc cho Khu du lịch Phước Sơn ở huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Bảo Lâm

Người lao động vui vì duy trì được việc làm

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, năm 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gặp rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, cùng với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Trung ương, tỉnh nên các đơn vị đã sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có vài thời điểm gặp khó khăn nhưng nhìn chung trong năm 2021, người lao động ở tỉnh Đắk Nông vẫn được duy trì được công ăn, việc làm. Qua đánh giá của cơ quan chức năng, mức thu nhập của người lao động có giảm so với trước thời điểm trước phát sinh dịch bệnh. Tuy nhiên, ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, các doanh nghiệp vẫn chi trả tiền lương đầy đủ cho người lao động.

Đơn cử như anh Nguyễn Tín đang làm việc cho cơ sở sản xuất ống nước nhựa của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương Mại Hồng Thái Sơn. Theo anh Tín, có một vài thời điểm ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, địa phương nơi công ty anh làm việc phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Tuy nhiên, doanh nghiệp mà anh Tín làm việc đã xây dựng phương án làm việc theo hình thức giãn cách. Thế nên, người lao động như anh Tín không phải nghỉ việc hoàn toàn.

"Năm nay, do giãn cách xã hội nhiều nên thời gian làm việc của tôi ít hơn năm 2020. Do đó, năm 2021 tôi chỉ nhận được mức lương bình quân khoảng 8 triệu đồng/tháng, ít hơn năm 2020 gần 2 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy rất vui vì không bị thất nghiệp như nhiều người lao động ở các tỉnh thành phố khác"- anh Tín phấn khởi.

Mức lương bằng 89% so với năm 2020

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, tiền lương bình quân tháng mà các loại hình doanh nghiệp trả cho người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 đạt khoảng 6,4 triệu đồng/tháng.

Mức trả lương này bằng 89% so với bình quân mức lương năm 2020. Qua thống kê cho thấy, doanh nghiệp ở Đắk Nông trả lương tháng cho người lao động cao nhất là 16 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất là 3,6 triệu đồng/tháng.

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước của Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh ngân hàng, điện lực... là những doanh nghiệp có mức lương trả cho người lao động cao và ổn định nhất.

Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh Đắk Nông làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức tiền lương bình quân đều giảm so với năm 2020. Theo đó, mức giảm bình quân của các loại hình doanh nghiệp này ở mức khoảng gần 10% so với năm 2020.