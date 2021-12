Doanh nghiệp thưởng tết cao nhất Đắk Nông là 15 triệu đồng

Đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định cao nhất là 15 triệu đồng, còn thấp nhất là 500.000 đồng.

Mức thưởng tết giảm so với mọi năm

Tìm hiểu thực tế cho thấy, do gặp nhiều khó khăn từ tác động của đại dịch COVID-19 nên có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông mới quay trở lại hoạt động, chưa có doanh thu. Do đó, có rất ít doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Mặt khác, một số doanh nghiệp có thưởng cho người lao động nhưng mức thưởng đều thấp hơn so với năm 2020.

Đơn cử như Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Hồng Thái Sơn ở huyện Đắk R'lấp đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022. Ông Huỳnh Thống - Giám đốc Công ty MTV Dịch vụ và Thương mại Hồng Thái Sơn - cho biết, công ty chúng tôi chủ yếu sản xuất ống nước nhựa.

Năm nay, do dịch bệnh nên việc sản xuất kinh doanh của đơn vị không được thuận lợi. Do đó, công ty đã tính toán đưa ra mức thưởng cao nhất là 8 triệu đồng cho 10 lao động là lái xe, thợ điều khiển máy móc... bởi họ chịu nhiều áp lực trong công việc. Với 20 lao động còn lại, do công việc nhẹ nhàng hơn nên công ty quyết định thưởng mỗi người 4 triệu đồng.

Theo ông Thống, dù khó khăn nhưng công ty vẫn chi thưởng tết để động viên, tri ân người lao động đã không bỏ việc, luôn đồng hành cùng đơn vị. Mặc dù năm nay, mức thưởng tết thấp hơn mọi năm nhưng người lao động trong công ty ai cũng vui vẻ, thấu hiểu, tỏ rõ quyết tâm đồng hành cùng đơn vị tiếp tục vượt lên phía trước.

"Về phía công ty luôn xem người lao động là "mạch máu" để không ngừng lớn mạnh. Trong năm tới, đơn vị đã có nhiều biện pháp nhằm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động" - ông Huỳnh Thống khẳng định.

Ít doanh nghiệp báo cáo thưởng tết

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022 bình quân của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người (bằng 100% so với năm 2020). Người lao động có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, mức thưởng bình quân Tết Âm lịch 2022 là 3,5 triệu đồng/người (bằng 83,3% so với năm 2021). Doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 15 triệu đồng, mức thưởng Tết Âm lịch thấp nhất là 500.000 đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mặc dù đơn vị đã triển khai, đề nghị doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2021, tiền thưởng Tết năm 2022 từ đầu tháng 12.2021. Tuy nhiên, đến nay vẫn có rất ít doanh nghiệp gửi báo cáo cho đơn vị.

Trong thời gian tới, Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp để có thông tin đầy đủ về tình hình thưởng Tết năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.