Bảo Lâm: Bắt khẩn cấp đối tượng truy nã sau hơn 20 năm lẩn trốn

Chiều 17/12, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (48 tuổi, ngụ tại phường Cầu Kho, Quân 1, TP Hồ Chí Minh). Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đã lẫn trốn hơn 20 qua theo Quyết định truy nã số 189 ngày 6/11/2000 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.



Nguyễn Thị Thanh Thảo bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ sau 20 trốn truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”



Theo Quyết định truy nã này, ngày 17/11/1999, Nguyễn Thị Thanh Thảo bị Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh kết án 30 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau đó, Thảo đã không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các thủ đoạn tinh vi, Thảo đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và chọn những nơi hẻo lánh, điều kiện đi lại khó khăn để làm ăn, sinh sống nhằm lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an. Cùng với đó, lúc bị bắt, Thảo để tóc nam, nhưng sau đó đối tượng đã “nuôi” tóc dài hòng thay hình, đổi dạng gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt của cơ quan chức năng. Với thủ đoạn tinh vi, Thảo đã lẩn trốn suốt hơn 20 năm qua.



Ngày 16/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác rà soát, quản lý lao động trong mùa vụ thu hoạch cà phê, khi Thảo đang lẫn trốn tại xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) thì lực lượng Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Thanh Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trốn truy nã của mình.



Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đã hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo cho Công an TP Hồ Chí Minh di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.





