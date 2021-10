Cắt ghép, bôi nhọ hình ảnh người khác trên mạng xã hội, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 10/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với B.K.B.Q. (21 tuổi, nghề nghiệp: kinh doanh online, ngụ tại TP Bảo Lộc) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

B.K.B.Q. làm việc với cơ quan công an về nội dung cắt ghép, bôi xấu cá nhân trên mạng xã hội. Ảnh: Phòng PA05 Công an Lâm Đồng





Theo Phòng PA05, trước đó, đơn vị nhận được đơn trình báo của N.Đ.H.P (hiện trú tại TP Bảo Lộc) về việc phát hiện một số trường hợp sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh cá nhân để cắt ghép, chỉnh sửa, sau đó đăng tải trên mạng xã hội Facebook nhằm xúc phạm uy tín, nhân phẩm. Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.



Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, trước đó, một số trường hợp có hiềm khích trong quan hệ cá nhân với N.Đ.H.P nên lập nhóm kín Facebook tên “Bossy biu tib a” để đăng tải các bài viết liên quan tới N.Đ.H.P. Trong số đó có trường hợp B.K.B.Q đã có hành vi thu thập trái phép thông tin, hình ảnh cá nhân của N.Đ.H.P, sau đó sử dụng ứng dụng trên điện thoại để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, đăng tải trên nhóm Facebook “Bossy biu tib a”. Bài viết do Q. đăng tải có nhiều lượt tương tác, đã xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân chị P.



Quá trình làm việc với cơ quan Công an, B.K.B.Q đã thừa nhận hành vi của bản thân, nhận thức được hành vi nêu trên là vi phạm pháp luật, có hình thức khắc phục hậu quả, công khai xin lỗi đối với chị N.Đ.H.P trên mạng xã hội; ngoài ra, nhóm Facebook “Bossy biu tib a” phải dừng hoạt động.



Ngoài xử phạt hành chính, Phòng PA05 đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tài khoản khác tham gia nhóm Facebook “Bossy biu tib a” có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.



Hiện nay, theo Phòng PA05, các trang mạng xã hội tại Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Đáng lo ngại hơn khi một số cá nhân sử dụng mạng xã hội như một công cụ để công kích, bôi xấu người khác mà không lường trước được hậu quả gây ra.



Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng PA05 Công an Lâm Đồng khuyến cáo: Mỗi người dùng mạng xã hội hãy tuân thủ các quy định của pháp luật trên không gian mạng, không sử dụng mạng xã hội để công kích, xúc phạm đến danh dự, uy tín và nhân phẩm của người khác. Hành vi tự ý thu thập, xử lý và sử dụng thông tin, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Tùy tính chất, mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Theo C.THÀNH (LĐ online)