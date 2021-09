Nam thanh niên lãnh án 6 tháng tù vì đánh bảo vệ bệnh viện

Ngày 28-9, TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Công Nguyên (26 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) về tội “Chống người thi hành công vụ” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo cáo trạng, vào tối 19-5-2021, sau khi nhận tin mẹ mình là bà T.T.A.M. bị tai nạn giao thông, Nguyên đã điều khiển xe máy tới Bệnh viện II Lâm Đồng để thăm mẹ. Tại đây, sau khi trình bày lý do vào bệnh viện xem tình hình sức khỏe của mẹ, Nguyên đã được ông Lê Cao Thắng (bảo vệ bệnh viện) cho vào.



Sau khi nghe tin bà M. bị tai nạn, có 2 người là bà T.T.K.P. (dì ruột của Nguyên) và con gái bà P. đã đến Bệnh viện thăm bà M. Tuy nhiên, đến cổng bệnh viện, ông Lê Cao Thắng không cho qua cổng với lý do quy định mỗi bệnh nhân chỉ cho phép 1 người nhà vào thăm nuôi nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Nguyễn Công Nguyên tại phiên toà sơ thẩm ngày 28-9.



Sau đó, bà P. gọi điện thoại cho Nguyên ra cổng bệnh viện để xin phép bảo vệ vào đóng viện phí. Nguyên ra gặp bà P. và được ông Thắng yêu cầu ra khỏi bệnh viện để cho bà P. vào.



Dù vậy, khoảng 10 phút sau, Nguyên đã lén chạy qua cổng vào lại bệnh viện thì bị ông Thắng phát hiện, chạy theo yêu cầu ra ngoài tuân thủ quy định phòng, chống dịch.



Lúc này, Nguyên không chấp hành mà con vung tay đấm thẳng vào mặt ông Thắng.



Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường làm việc với các bên liên quan.



Tại phiên tòa, Nguyễn Công Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của mình. Xét thấy hành vi của Nguyễn Công Nguyên là nguy hiểm cho xã hội; không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương, mà còn làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyên Công Nguyên 6 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)