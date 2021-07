Bắt giam cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tàng trữ ma túy

Nhóm 4 người gồm (2 nam, 2 nữ) đang phê ma túy trong nhà nghỉ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, trong đó có ông Bùi Minh Khởi là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Ngày 27-7, VKSND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc đối với bị can Bùi Khởi Minh về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 17-7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Lộc Nga đã mật phục kiểm tra nhà nghỉ trên địa bàn xã Lộc Nga.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại một phòng của nhà nghỉ này có 4 người (2 nam, 2 nữ) đang trong tình trạng phê ma túy.

Cơ quan công an phát hiện 3 gói ni-lon chứa chất ma túy; trong đó, 1 gói chứa tinh thể màu trắng nghi chất ketamine và 2 gói chứa viên nén màu xám (1 viên nén còn nguyên và 2 mảnh vỡ).

Theo điều tra của cơ quan Công an TP Bảo Lộc, qua mạng xã hội Facebook, ông Bùi Khởi Minh (26 tuổi, ngụ tại thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) hiện là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, (Lâm Đồng) rủ ông Đỗ Mạnh Cường (24 tuổi, trú tại thôn 2, xã Lộc An) mua ma túy về sử dụng chung.



Sau đó, Minh và Cường rủ thêm chị Đào Thị Tố Uyên (25 tuổi, trú tại phường 2, TP Bảo Lộc) và chị Nguyễn Lê Ngọc Liên (22 tuổi, trú tại phường Phú Hòa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đến phòng số 11 của nhà nghỉ trên địa bàn xã Lộc Nga cùng sử dụng ma túy.

Trong lúc các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy thì Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp với Công an xã Lộc Nga bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan điều tra, Minh là đối tượng chủ mưu, khởi xướng, rủ rê các đối tượng khác tham gia mua, sử dụng trái phép ma túy nên cần phải xử lý nghiêm.

