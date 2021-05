Đắk Lắk xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử thích ứng với dịch COVID-19

Đắk Lắk sẽ tổ chức những điểm bầu cử lưu động phục vụ cho các trường hợp mắc, nghi mắc tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú và khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19.



Cử tri phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xem danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử HĐND tỉnh khóa X. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Ngày 12/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê cho biết trước tình hình dịch COVID-19 trong cả nước đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh hiện có hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 3237 và bệnh nhân 3334), tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử thích ứng với tình hình dịch.

Cụ thể, trước thời điểm bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp phối hợp với ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bầu cử cố định và lưu động theo quy định; bố trí các khu vực sát khuẩn tay nhanh, máy đo thân nhiệt, thùng rác có đạp chân và nắp đậy, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, phân công cán bộ y tế trực tại các điểm bầu cử; chuẩn bị vật tư, hóa chất, trang phục phòng, chống dịch phục vụ cho cuộc bầu cử.

Trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử, tỉnh quy định tất cả cán bộ và cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách giữa người với người theo quy định tại các điểm bầu cử cố định.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức những điểm bầu cử lưu động phục vụ cho các trường hợp mắc, nghi mắc tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19.

Sau khi tổ chức cuộc bầu cử, tại các điểm bầu cử phải thực hiện khử khuẩn hòm phiếu trước khi vận chuyển đi (đối với các hòm phiếu lưu động). Các hòm phiếu lưu động thành lập tổ kiểm phiếu riêng. Cán bộ tham gia kiểm phiếu phải đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo ngành y tế lấy mẫu, xét nghiệm cho các đại biểu, người dân thuộc diện phải lấy mẫu theo quy định của Bộ Y tế, căn cứ tình hình thực tế và sự chỉ đạo của cấp trên; đảm bảo cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng kịp thời cho công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, ngành y tế theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19, tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử; thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp có liên quan, trường hợp F1, F2... là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử.

Các đơn vị trực thuộc ngành y tế tiếp tục tăng cường, đảm bảo hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm thông suốt từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở.

Toàn tỉnh kích hoạt, sẵn sàng hoạt động đội đáp ứng nhanh, đội cấp cứu lưu động, trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư hóa chất cho các đội này để thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu.

Các ngành, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong, sau khi tổ chức cuộc bầu cử.

Các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử; kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Tỉnh đã thành lập đường dây nóng (số điện thoại 02623.958.600) để xử lý sự cố về an toàn thực phẩm.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.794 khu vực bỏ phiếu với 1.802 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện nay, toàn tỉnh có 31 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, 32 trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung và 1.436 người đang cách ly tại nhà.

