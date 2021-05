Đắk Lắk tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến

Ngày 10-5, tại Phòng họp giao ban trực tuyến của UBND tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Đắk Lắk bằng hình thức trực tuyến.



Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đắk Lắk trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã cách ly điều trị và tiến hành cách ly hàng trăm người khác liên quan đến hai bệnh nhân này, nên để phòng, chống dịch, Đắk Lắk là tỉnh đầu tiên trong khu vực miền trung và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu ĐBQH khóa XV bằng hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị có 10 ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 và số 2 của tỉnh Đắk Lắk trình bày chương trình hành động ứng cử viên Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 và số 2; đồng thời, nghe các ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH trình bày tại hội nghị đều ngắn gọn, súc tích, thể hiện quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được Quốc hội và nhân dân giao phó.

Theo chương trình hành động của các ứng cử viên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ là “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội, giữa địa phương với cả nước thông qua hoạt động ĐBQH để phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri nơi ứng cử với Quốc hội; tiếp thu và truyền đạt lại những thông tin từ Quốc hội đến cử tri nơi ứng cử; tham gia đóng góp ý kiến trước diễn đàn Quốc hội trong việc xây dựng hệ thống pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu, kiến nghị với Quốc hội, các bộ, ban, ngành ban hành các chủ trương, chính sách nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cũng như quan tâm giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, nhất là đối với các vấn đề xã hội, cử tri quan tâm…

Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thể hiện quan điểm ủng hộ, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên.

Đồng thời, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình và mong muốn các ứng cử viên khi trở thành ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, trên lĩnh vực, cương vị đang công tác, sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm và thay mặt nhân dân đề xuất với Quốc hội, các bộ, ngành quan tâm, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm cũng như các ứng cử viên đã đề ra trong chương trình hành động của mình.

Cụ thể như đóng góp tiếng nói với cơ quan lập hiến, lập pháp để việc ban hành chính sách, pháp luật tránh sự chồng chéo; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhất là đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi, hồ đập phục vụ nhân dân đi lại, sản xuất.

Quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết ổn định đời sống cho dân di cư tự do; đấu tranh với tình trạng tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền; phát triển kinh tế tập thể; thực hiện hiệu quả chương trình đổi mới giáo dục phổ thông; giải quyết việc làm, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở...

Đại diện cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đắk Lắk, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn trước tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên; tiếp thu, ghi nhận những ý kiến và kỳ vọng của cử tri.

Đồng thời khẳng định khi các ứng cử viên trúng cử sẽ sớm cụ thể hóa chương trình hành động của mình thành công việc thường xuyên, liên tục trong quá trình công tác và không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện phẩm chất, năng lực để xứng đáng là một đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Tham mưu cho Đảng, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước ban hành những chủ trương chính sách khả thi, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến và chuyển tải kịp thời những thông tin của cử tri đến Quốc hội khóa XV và các bộ, ban, ngành liên quan.

Thường xuyên giữ mối liên lạc để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, mong các cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi, giám sát hoạt động của các ĐBQH sau khi trúng cử, nhất là việc thực hiện chương trình hành động đã trình bày trước cử tri; tham mưu để vận động mọi tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân.

NGUYỄN CÔNG LÝ (NDĐT)