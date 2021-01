Lâm Đồng: Công an bắt nhóm đối tượng chuyên trộm phong lan đột biến, giá trị tới 1 tỷ đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp phong lan đột biến trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng ước tính tổng giá trị các phi vụ trộm hoa lan đột biến mà các đối tượng tiến hành lên tới 1 tỷ đồng.





Theo đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm và công tác nắm tình hình, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản là hoa lan đột biến, giá trị tài sản mất trộm là các giò hoa lan đột biến là rất lớn. Vì vậy, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra.



Ngày 12/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với: Lục Bùi Duy Long, Mạc Phi Long, Nguyễn Hữu Hoàng, Hoàng Ngọc Vấn về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm.





Nguyễn Hữu Hoàng, đối tượng cầm đầu các vụ trộm phong lan đột biến tại cơ quan công an.





Qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ phong lan đột biến gồm Hoàng Ngọc Vấn (35 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Hữu Hoàng (34 tuổi, trú tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông); Lục Bùi Duy Long (26 tuổi, trú tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và 2 đối tượng liên quan khác. Nguyễn Hữu Hoàng được xác định là đối tượng cầm đầu các vụ trộm phong lan đột biến.





Nhiều chậu phong lan đột biến có giá trị được cơ quan thu giữ.





Ngoài ra, vào tháng 11/2020, Bùi Duy Long bán một cây phong lan đột biến 5 cánh trắng tại huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận). Tuy nhiên, cây hoa lan đột biến 5 cánh trắng này có đặc điểm giống với cây hoa lan 5 cánh trắng đột biến Hồng Hạc của ông Nguyễn Thạch Vũ (ngụ tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) bị mất trộm vào ngày 8/9/2020.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định các đối tượng trên có một số cây phong lan đột biến có giá trị nhưng không có nguồn gốc.



Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã bắt các đối tượng Lục Bùi Duy Long, Mạc Phi Long, Nguyễn Hữu Hoàng và Hoàng Ngọc Vấn.



Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản là các giò hoa lan đột biến. Từ tháng 9/2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, có 3 vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và 1 vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.





Từ tháng 9/2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản là các giò hoa lan đột biến các loại...



Ngoài ra, cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi cất giấu tài sản của các đối tượng trên và tiến hành lập biên bản thu giữ nhiều tang vật, bao gồm các giò hoa lan đột biến mà các đối tượng đã trộm cắp từ tháng 9/2020 cho đến nay, ước tính trị giá lên tới 1 tỷ đồng.



Hiện, đối tượng Ngôn Văn Hoàng (ngụ tại Đắk Nông), người thực hiện hành vi trộm cắp phong lan đột biến cùng Nguyễn Hữu Hoàng đang lẩn trốn. Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đối tượng và mở rộng chuyên án điều tra.





