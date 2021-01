Công an nổ súng bắt vụ đánh bạc, 2 thanh niên trúng đạn?

Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh thông tin 2 thanh niên trúng đạn khi công an xã nổ súng bắt vụ đánh bạc.

Trưa 16-1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh cho rằng tối 15-1, ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, công an xã này dùng súng bắn bị thương 2 anh em đang đánh bầu cua 5.000 đồng đến 20.000 đồng.

Anh Y Trang Niê bị trúng đạn ở tay. Ảnh Facebook

Theo tìm hiểu của phóng viên, 2 thanh niên bị trúng đạn gồm: Y Trang Niê (SN 1990) và Y Chang Niê (SN 1997, em trai của Y Trang Niê; cùng ngụ buôn Sah A, xã Ea Tul).

Thông tin từ người nhà cho biết tối 15-1, trong lúc ăn nhậu tại nhà, anh Y Trang Niê cùng 2 người bạn đánh bầu cua ăn tiền. Mỗi lần đánh bầu cua từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng để góp tiền mua rượu, mồi nhậu tiếp. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhiều công an xã Ea Tul ập vào nhà. Lực lượng công an lấy điện thoại quay lại rồi tịch thu toàn bộ tiền.

Hai vỏ đạn do gia đình anh Y Trang Niê thu giữ

Cũng theo người nhà, trong lúc thu tiền, 1 người trong nhóm công an xã dùng chân đá anh Y Trang Niê thì trúng phải anh Y Chang Niê đang nằm ngủ. Do anh Y Chang Niê thần kinh không ổn định nên bật dậy, lao tới đánh 1 công an. Ngay lập tức, công an xã dùng bình hơi cay xịt và nổ súng. Vụ việc khiến anh Y Trang Niê bị trúng đạn ở tay, anh Y Chang Niê bị trúng đạn ở mông.

Chị H’Lai Niê, chị họ của anh em Y Chang Niê, cho biết sau khi nổ súng, lực lượng công an xã rời khỏi nhà. Đến khoảng 8 giờ ngày 16-1, chị xuống nhà thấy 2 anh em Y Trang Niê chảy máu từ các vết thương nên đã gọi điện đề nghị công an xã vào đưa đi bệnh viện. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng công an xã gọi xe đưa 2 anh em Y Trang Niê đến Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar cấp cứu.

Gia đình anh Y Trang Niê ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật

Chiều 16-1, 2 anh em Y Trang Niê được đưa vào phòng phẫu thuật. Ở ngoài hành lang, em trai của 2 người này vẫn đang cầm 2 vỏ đạn. Theo người này, 2 vỏ đạn được nhặt trong nhà "do lực lượng công an xã bắn ra".

Một lãnh đạo UBND xã Ea Tul cho hay theo báo cáo của lãnh đạo công an xã, trong quá trình bắt vụ đánh bạc thì 1 người đang nằm ở giường (tức anh Y Chang Niê - PV) ngồi dậy tắt điện, rồi cầm dao tấn công lực lượng công an xã. Lúc này, 1 phó trưởng công an xã (bán chuyên trách) đã cầm súng bắn xuống nền thì gây ra sự việc nói trên.

"Người cầm dao tấn công lực lượng công an xã hay cầm dao đuổi chém mẹ" - vị lãnh đạo UBND xã cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar cho biết đã nắm thông tin đăng tải trên mạng xã hội và đang tổ chức xác minh.

Cao Nguyên (NLĐO)